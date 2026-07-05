Oplichting met thuisbatterijen komt váák voor: pas op voor deze 3 gevaren

Ben je van plan om binnenkort een thuisbatterij aan te schaffen? Pas dan goed op, want oplichting met thuisbatterijen komt steeds vaker voor.

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Oplichting met thuisbatterijen

Opgelet als je van plan bent om een thuisbatterij te halen! Er wordt gewaarschuwd dat oplichting bij thuisbatterijen steeds vaker voorkomt. De salderingsregeling stopt in 2027, waardoor thuisbatterijen inmiddels enorm populair zijn. Criminelen proberen daar op in te spelen door spamberichten te verspreiden en misleidende advertenties te delen. Dit heeft slachtoffers al duizenden euro’s gekost bij het aanschaffen van thuisbatterijen. Wil je dat voorkomen? Pas dan op voor deze drie gevaren!

1. Kies een betrouwbare aanbieder

Ga je een thuisbatterij aanschaffen? Dan is het heel belangrijk dat je de aanbieder voor je aankoop goed controleert. Door de toenemende populariteit van thuisbatterijen komen er steeds meer aanbieders bij, die lang niet altijd betrouwbaar zijn. Doe daarom voor je aankoop onderzoek naar de verschillende merken die op dit moment populair zijn en kies voor een bekende aanbieder van thuisbatterijen. Dit zijn de populairste aanbieders van dit moment:

Kiezen voor een betrouwbare aanbieder is niet alleen belangrijk voor de aankoop van een thuisbatterij, maar ook voor de eventuele garantieperiode. Bij thuisbatterijen krijg je vaak van vijf tot tien jaar garantie, waardoor het van belang is dat de aanbieder je tijdens die periode kan helpen. Neem daarom geen risico bij het aanschaffen van een thuisbatterij en kies voor een bekende aanbieder, ook als je in dat geval iets meer geld kwijt bent.

2. Pas op voor spamberichten

Thuisbatterijen worden steeds populairder, waardoor er meer reclame voor wordt gemaakt. Let goed op als je advertenties van een onbekende afzender in je mailbox of zelfs brievenbus ontvangt, want spamberichten worden regelmatig verspreid door oplichters. Deze berichten lijken op reclames met interessante aanbiedingen voor thuisbatterijen. Die aanbiedingen lijken vaak te mooi om waar te zijn en zijn dat ook in de praktijk. Deze aanbiedingen worden ook regelmatig telefonisch verspreid door criminelen.

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Wees daarom voorzichtig als je advertenties over thuisbatterijen ongevraagd ontvangt. De kans is groot dat het om oplichting met thuisbatterijen gaat, zo kan er in spamberichten verwezen worden naar gevaarlijke websites. Op die websites worden mogelijk wel thuisbatterijen afgebeeld, maar die frauduleuze pagina’s zijn alleen bedoeld om je gegevens of geld te stelen. Ook hier geldt: kies alleen voor betrouwbare aanbieders, want spamberichten lijken steeds realistischer en zijn daardoor veel gevaarlijker. Hier vertelden we eerder wat je tegen spamberichten kunt doen:

3. Neem geen overhaaste keuze

Wil je binnenkort een thuisbatterij kopen? Maak dan vooral geen overhaaste keuze. Een veelvoorkomend gevaar is dat gebruikers nu in alle haast een thuisbatterij aanschaffen, omdat de salderingsregeling aan het einde van het jaar stopt. Dat is helemaal niet nodig en leidt in sommige gevallen tot foute keuzes. Daar spelen ook oplichters op in, die vaak een bepaalde tijdsdruk opleggen in spamberichten. Laat je nooit onder druk zetten als je een thuisbatterij aanschaft en neem je tijd om een keuze te maken.

Dat geldt ook voor aanbiedingen via de telefoon, waar slachtoffers van oplichting met thuisbatterijen al eerder onder druk zijn gezet. Telefonisch is het voor oplichters gemakkelijker om druk uit te oefenen of om tijdelijke aanbiedingen te benoemen. Trap daar niet in, want oplichters proberen op die manier snel geld binnen te halen. Twijfel je? Beëindig het telefoongesprek dan en zoek op je gemak naar een passende thuisbatterij bij een betrouwbare aanbieder op internet.

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Meer over thuisbatterijen

Thuisbatterijen zijn een handige manier om slimmer met je energierekening om te gaan, maar daar komen ook gevaren bij kijken. Niet alle aanbieders zijn betrouwbaar genoeg om een dure thuisbatterij bij aan te schaffen. Over het algemeen geldt: bij twijfel niet doen. Een thuisbatterij is een flinke uitgave waar je jaren plezier van kunt hebben. Bespaar daarom niet op die aankoop, maar wees bereid om te investeren in een goede thuisbatterij.

Oplichters zullen de komende maanden steeds meer (goedkope) thuisbatterijen promoten via spamberichten of ongewenste telefoontjes. Laat je daar niet door verrassen en verwijder mails die je niet vertrouwt. Wil je er zeker van zijn dat je te maken hebt met een betrouwbare aanbieder? Bekijk dan hier het aanbod van een aantal populaire merken in Nederland en België: