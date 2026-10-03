iOS 27 maakt je iPhone nóg beter: dit zijn de 3 beste nieuwe functies

Met iOS 27 heeft Apple veel nieuwe functies toegevoegd, die je iPhone veel beter maken. Dit zijn de drie beste nieuwe features!

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iOS 27

Apple heeft iOS 27 uitgebracht! Je kunt de grootste update van het jaar sinds maandag 14 september op je iPhone installeren. Met iOS 27 komen veel nieuwe functies en handige verbeteringen naar je iPhone. Heb jij de softwareversie geïnstalleerd? En ben je benieuwd wat er allemaal is veranderd op je iPhone? Wij zetten de drie beste functies van iOS 27 voor je onder elkaar!

Tekst gaat verder onder de video.

1. Wallpaper uitbreiden

Stel je regelmatig nieuwe wallpapers in op je iPhone? In dat geval heb je een handige nieuwe functie in iOS 27, want je kunt achtergronden eenvoudig uitbreiden. Bij het instellen van een nieuwe achtergrond zoomt je iPhone vaak een beetje in op de afbeelding. Dat is niet altijd mooi, want in sommige gevallen zorgt dat ervoor dat de wallpaper niet wordt geplaatst zoals je voor ogen had. De nieuwe iOS 27-functie lost dat op, want je kunt de wallpaper met Apple Intelligence groter maken. Zo doe je dat:

Ontgrendel je iPhone en houd het vergrendelscherm ingedrukt; Ga naar de wallpaper naar keuze en tik op ‘Pas aan’; Tik op de drie puntjes; Kies voor ‘Breid achtergrond uit’; Tik tot slot op ‘Breid uit’.

Voordeel van de functie uitbreiden is dat je eenvoudiger een diepte-effect toe kunt voegen aan je wallpaper. Met een diepte-effect lijken bepaalde objecten op een foto meer naar voren of juist naar achteren te staan. Apple noemt dit een ‘Ruimtelijke scène’, waarvoor de afbeelding groot genoeg moet zijn. Met behulp van de nieuwe iOS 27-functie is het eenvoudiger om een wallpaper grote te maken. De functie werkt helaas niet op alle iPhones, alleen toestellen met Apple Intelligence kunnen foto’s uitbreiden.

2. Foto’s plakken in Berichten

Foto’s en video’s hebben eveneens een handige nieuwe functie in iOS 27. Apple heeft het eenvoudiger gemaakt om afbeeldingen en filmpjes te delen op je iPhone. Waar je voorheen meermaals moest tikken om een foto of video te kopiëren, kun je dat nu simpelweg met één knop doen. In de Foto’s-app heeft Apple een nieuwe knop toegevoegd, waarmee je een bestand gemakkelijk kunt kopiëren. Dat doe je als volgt:

Open de Foto’s-app op je iPhone;

Ga naar een foto of video naar keuze;

Tik op de drie puntjes rechts bovenin;

Kies voor ‘Kopieer’;

Open vervolgens de Berichten-app;

De gekopieerde foto of video verschijnt automatisch boven het toetsenbord.

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Heb je een foto of video gekopieerd in de Foto’s-app? Dan hoef je het bestand niet meer op te zoeken in de Berichten-app. In plaats daarvan verschijnt de gekopieerde foto of video automatisch boven je toetsenbord. Je hoeft alleen maar op deze voorvertoning te tikken om het bestand te plakken in het gesprek. De handige iOS 27-functie is vooralsnog alleen beschikbaar in Berichten, in WhatsApp kun je de instelling nog niet gebruiken.

3. Widget voor boodschappen

De Herinneringen-app heeft een langverwachte verbetering gekregen, want het is sinds iOS 27 veel eenvoudiger om een boodschappenlijstje te maken. Met behulp van Apple Intelligence worden de categorieën van deze lijst automatisch onderverdeeld, zodat je precies weet welke producten je van een bepaalde afleiding moet hebben in de supermarkt. Het is dan wel handig als je het boodschappenlijstje bij de hand hebt. Zo doe je dat op je iPhone:

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Open de Herinneringen-app;

Druk op de blauwe plusknop (+) rechtsonder in beeld;

Geef de lijst een passende naam;

Tik onder ‘Meer opties > Lijst’ op ‘Boodschappen’;

Selecteer de blauwe knop rechtsboven en vul de lijst in;

Sluit de Herinningen-app af en ga naar het beginscherm van je iPhone;

Houd het beginscherm ingedrukt en tik op het kwast-symbool linksboven;

Kies voor ‘Voeg widget toe’;

Zoek naar ‘Herinneringen’ en tik op ‘Herinneringen’;

Veeg drie keer naar links en tik tot slot op ‘Voeg widget toe’.

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Door drie keer naar rechts te vegen krijg je de grootst mogelijke widget. Dat is bij boodschappenlijstjes enorm handig, want zo zie je het complete lijstje in één keer. Je hoeft de applicatie zo niet meer apart te openen, in plaats daarvan gebruik je de widget op je beginscherm. Het gaat om een interactieve widget, waarop je de boodschappen kunt afstrepen. Dit is misschien wel de beste functie van iOS 27, want je hebt de Notities-app of de Herinneringen-app niet meer nodig als je in de supermarkt staat.

Meer over iOS 27

Met iOS 27 komen drie hele handige functies naar je iPhone, die het dagelijks leven wat gemakkelijker maken. Vooral de widget om boodschappenlijstjes op bij te houden is een welkome verandering. Het kopiëren en plakken van foto’s en video’s is eveneens eenvoudiger geworden. Wil je meer weten over iOS 27? En wil je geen enkele tip missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!