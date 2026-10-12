Waarom je deze nieuwe camerafunctie op je iPhone direct wilt aanpassen

Maak je regelmatig foto’s met je iPhone? Dan is er een nieuwe functie in iOS 27 die je meteen wilt gebruiken!

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Deze nieuwe camerafunctie op je iPhone wil je meteen gebruiken

De Camera-app van je iPhone heeft behoorlijk wat handige functies. Denk aan de flitser, de timer en het aanpassen van de belichting. Alleen zitten deze opties eigenlijk niet op een handige plek.

Gelukkig heeft Apple daar met iOS 27 iets op bedacht. Je kunt nu namelijk zelf kiezen welke fotoregelaars bovenaan het scherm verschijnen. Gebruik je bijvoorbeeld vaak de timer? Dan zet je die gewoon vast.

Hetzelfde geldt voor onder andere de flitser, Live Photos en andere instellingen. Zo heb je jouw favoriete functies meteen bij de hand en hoef je niet steeds door een menu te zoeken.

Stappenplan: knoppen aanpassen in de Camera-app

Het aanpassen van de fotoregelaars is heel eenvoudig. Dat doe je in de Camera-app. Dat doe je op de volgende manier:

Open de Camera-app op je iPhone en open het tabblad ‘Foto’; Onderaan het scherm vind je de knop voor de cameraregelaars, herkenbaar aan de zes kleine bolletjes. Tik daarop; Helemaal linksboven in beeld verschijnt de knop ‘Wijzig’; Druk op de knop ‘Wijzig’ en kies de Fotoregelaars die je wilt toevoegen aan de balk bovenaan het scherm (je kunt hier maximaal acht regelaars kwijt); Tik op ‘Gereed’ om de gemaakte instellingen te bewaren.

Je kunt ook de volgorde van pictogrammen veranderen door ze te verslepen. Zo richt je de Camera-app met de nieuwe camerafunctie helemaal naar jouw wensen in.

Oude indeling fotoregelaars herstellen

Heb je allerlei knoppen aangepast, maar vind je de oude indeling toch fijner? Dan hoef je niet alles opnieuw in te stellen. Open opnieuw het menu om je fotoregelaars te wijzigen. Onderaan vind je de optie ‘Herstel naar Essentieel’. Tik hierop en de oorspronkelijke indeling komt weer terug.

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Meer over iOS 27

De release van iOS 27 was op maandag 14 september 2026. Sindsdien kun je de update dus downloaden en installeren op je iPhone. Wil je niks missen van iOS 27 en andere toekomstige software-updates? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!