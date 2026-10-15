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Foto’s op je iPhone hebben 3 verborgen functies: hier vind je ze

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
15 oktober 2026, 19:07
2 min leestijd
Foto’s op je iPhone hebben 3 verborgen functies: hier vind je ze

Foto’s bekijken, delen en verwijderen kan iedereen. Maar dankzij deze drie nieuwe functies is de Foto’s-app in iOS 27 een stuk beter geworden!

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Foto’s op je iPhone hebben 3 verborgen functies: hier vind je ze

De Foto’s-app op je iPhone heeft met iOS 27 een paar fijne verbeteringen gekregen. Wij laten je de beste zien!

vakantiefoto's

1. Synchroniseer onmiddellijk: je foto’s meteen in iCloud

Maak je een foto met je iPhone, dan verschijnt die niet altijd direct in iCloud. Je iPhone wacht soms met synchroniseren om de batterij te sparen. Maar wat als je jouw nieuwste vakantiekiekjes eigenlijk meteen op al je andere Apple-apparaten wilt bekijken?

Daar heeft Apple iets op bedacht. Met de functie ‘Synchroniseer onmiddellijk’ stuur je foto’s en video’s direct naar iCloud. De functie is hier te vinden:

Onmiddellijk synchroniseren aanzetten in iOS 27

  1. Open de app ‘Foto’s’ en tik op ‘Verzamelingen’;

  2. Tik rechtsboven op je profielfoto;

  3. Kies ‘Synchroniseer onmiddellijk’;

  4. Selecteer de optie ‘Vandaag’.

Je iPhone geeft het synchroniseren nu de rest van de dag voorrang. Daarna worden de oude instellingen weer gebruikt. Let op, want de functie kan extra mobiele data gebruiken en wat meer van je batterij vragen.

synchroniseer onmiddellijk

2. Toon regelaars voor beoordelingen: geef je foto’s sterren

Staat je iPhone vol met foto’s? Dan is deze functie ideaal! Je kunt foto’s namelijk een beoordeling geven van één tot vijf sterren. Zo vind je jouw mooiste kiekjes later veel sneller terug. Je moet de functie wel eerst inschakelen. Dat doe je op de volgende manier.

  1. Open ‘Foto’s’ en ga naar ‘Verzamelingen’;
  2. Tik rechtsboven op je profielfoto;
  3. Schakel de functie ‘Toon regelaars voor beoordelingen’ in.
sterren beoordeling iphone

Open vervolgens een foto in je bibliotheek en tik op de beoordelingsknop om sterren te geven. Via de filterknop (druk op de knop met de drie streepjes en kies ‘Beoordeling’) in je fotobibliotheek kun je daarna bijvoorbeeld alle foto’s met vijf sterren bekijken.

3. Toon selectie: bekijk al je gekozen foto’s

Wil je meerdere foto’s tegelijk verwijderen of delen? Dan gebruik je waarschijnlijk de knop ‘Selecteer’. Maar bij een grote selectie raak je al snel het overzicht kwijt welke foto’s je allemaal geselecteerd hebt.

Gelukkig is daar nu ‘Toon selectie’ voor. Daarmee bekijk je alle aangevinkte foto’s bij elkaar.

  1. Open Foto’s en ga naar je fotobibliotheek;
  2. Tik rechtsboven op ‘Selecteer’;
  3. Vink een aantal foto’s aan;
  4. Tik onderaan op ‘Toon selectie’.
selectie maken in foto's ios 27

Er verschijnt nu een apart venster met alle foto’s die je hebt gekozen. Handig om nog even te controleren of je de juiste kiekjes hebt geselecteerd!

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Foto en video iOS 27

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