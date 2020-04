Krijg je de hele dag door WhatsApp-berichtjes binnen? Dat is gezellig, maar ook afleidend. In deze tip laten we zien hoe je stille meldingen voor WhatsApp aanzet, zodat de chat-app niet continu om je aandacht vraagt.

Stille meldingen voor WhatsApp aanzetten

Heb je het gevoel dat je minder productief bent dankzij je smartphone? Dat zou weleens kunnen kloppen. Volgens een recente wetenschappelijke studie kan iets relatief onschuldigs als een WhatsApp-bericht je tot wel 20 minuten afleiden. Zoveel tijd kost het namelijk om je weer te focussen op de taak waar je mee bezig was. Experts raden daarom aan om je telefoon alleen op gezette tijden te checken, in plaats van steeds tussendoor.



Open WhatsApp op je iPhone; Ga naar ‘Chats’ en tik op het gesprek dat je wil dempen; Tik op diegene haar of zijn naam en selecteer ‘Dempen’; Kies vervolgens of je de persoon (of groep) in kwestie 8 uur, 1 week of zelfs 1 jaar wil stilhouden.

Een ideale manier om je hierbij te helpen zit al in WhatsApp : stille meldingen. Zodra je deze functie activeert, krijg je niet langer een melding wanneer iemand je een appje stuurt. In plaats daarvan moet je WhatsApp zelf openen. Kortom, je verhoogt de drempel. Zo zet je stille meldingen in WhatsApp aan:

Bovenstaande stappen kun je per WhatsApp-chat en/of -groep herhalen. Wil je liever alles in één keer dempen? Ook dat is mogelijk. Hiervoor ga je naar het Instellingen-tabblad van de chat-app.

Tik vervolgens op ‘Meldingen’ en verschuif de schakelaars bij ‘Toon meldingen’ onder de kopjes ‘Berichten’ en ‘Groepen’. Zodra de vakjes grijs zijn gekleurd, heb je stille WhatApp-meldingen aangezet en ben je minder snel afgeleid wanneer iemand je een berichtje stuurt.

Productiever met je iPhone

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor smartphoneverslaving. Zonder dat je er bewust van bent, spendeer je waarschijnlijk dagelijks een hoop tijd aan je iPhone. Apple wil hier met Schermtijd iets aan doen.

Deze functie brengt je iPhone-gebruik in kaart. Ook reikt de app je handvatten aan om productiever met je smartphonegebruik om te gaan. Naast Schermtijd zijn er nog enkele manieren om je iPhone minder verslavend te maken.