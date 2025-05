Nieuwe functie in WhatsApp: gevoelige informatie verbergen

Deel je regelmatig foto’s of documenten via WhatsApp? In dat geval heeft WhatsApp een handige functie om gevoelige informatie te verbergen. Zo doe je dat!

Informatie verbergen op WhatsApp

Stuur je veel foto’s via WhatsApp? Of deel je andere bestanden in de berichtendienst? In dat geval zijn je berichten end-to-end versleuteld. Dat betekent dat WhatsApp je berichten niet kan lezen of achterhalen, waardoor je privacy goed beschermd is. Toch is het verstandig om gevoelige informatie te verbergen op afbeeldingen of documenten in WhatsApp. Vaak zijn niet alle gegevens op een foto of bestand benodigd, dus je kunt ze in dat geval beter afschermen.

WhatsApp geeft al langer de mogelijkheid om foto’s en documenten te bewerken. Je kunt tekeningen, filters en stickers toevoegen aan bestanden. Dat is een gemakkelijke manier om informatie te verbergen in WhatsApp, maar ziet er vaak niet subtiel uit. Daarom heeft WhatsApp nu een nieuwe functie toegevoegd, waarmee je gegevens kunt blurren. Benieuwd hoe je dat doet? Wij leggen het uit!

Gegevens blurren

Bij het verzenden van afbeeldingen heb je verschillende manieren om de foto te bewerken. Je kunt (aan)tekeningen of filters toevoegen, maar dat is niet alles. WhatsApp geeft sinds kort ook de optie om gevoelige informatie te blurren. Daarvoor heeft WhatsApp een nieuwe functie toegevoegd in het menu om foto’s te bewerken. Op die manier kun je snel delen van een afbeelding of bestand verbergen. Zo werkt dat:

Open ‘WhatsApp’ en ga naar een gesprek naar keuze; Tik op het plusteken (+) boven het toetsenbord; Selecteer ‘Foto’s’ en kies de afbeelding die je wilt bewerken; Tik op het penceel naast ‘Voeg onderschrift toe…’; Kies nog eens voor het penceel in de rechterhoek van het scherm; Selecteer de tekenstijl aan de rechterkant van het display; Trek een streep door de informatie die je wilt verbergen.

Met deze functie zorgt WhatsApp ervoor dat je gevoelige informatie gemakkelijk kunt verbergen. Dit is vooral handig als je bijvoorbeeld een foto van je rijbewijs of paspoort doorstuurt. Het komt zelden voor dat alle gegevens van deze documenten nodig zijn, waardoor je irrelevante informatie beter kunt blurren. Zo voorkom je dat er misbruik wordt gemaakt van de foto’s of documenten die je deelt via WhatsApp.

Natuurlijk kun je de feature ook gebruiken om zakelijke documenten te bewerken in de applicatie. Om dat te doen maak je een schermafbeelding van het document, vervolgens kun je de informatie blurren in WhatsApp. Het is aan te raden om gevoelige informatie te verbergen in WhatsApp, om zo fraude te voorkomen. Denk hierbij aan het delen van documenten als je op vakantie gaat, door bepaalde (irrelevante) gegevens te blurren kunnen deze niet misbruikt worden.

Heb je deze mogelijkheid nog niet bij het bewerken van foto's of bestanden? In dat geval verschijnt de nieuwe functie waarschijnlijk binnenkort, WhatsApp rolt updates vaak geleidelijk uit bij gebruikers over de hele wereld. Het is dus binnenkort voor alle gebruikers mogelijk om gevoelige informatie te verbergen in WhatsApp.