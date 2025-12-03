2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

Yannick Chalkiopoulos
3 december 2025, 20:21
Spotify Wrapped 2025: zo zie je jouw meest beluisterde muziek van het jaar!

Het is weer zover: Spotify Wrapped 2025 is beschikbaar! Benieuwd naar welke nummers en artiesten jij het meest hebt geluisterd? Zo zie je dat.

Spotify Wrapped 2025

Voor alle gebruikers van Spotify is het weer dé tijd van het jaar, want Spotify Wrapped is beschikbaar! De muziekdienst brengt ieder jaar traditiegetrouw een overzicht uit met je meest beluisterde nummers en artiesten van de afgelopen maanden. Dat is in 2025 niet anders, waardoor je weer kunt zien wat je favoriete nummers van het jaar zijn. Je vindt jouw persoonlijke overzicht van 2025 nu terug in de Spotify-app.

Op de versie van Spotify voor iPhone, iPad en Mac is Spotify Wrapped 2025 direct te zien. Daar vind je een compleet nieuwe afspeellijst terug, met de honderd nummers die je dit jaar het vaakst hebt afgespeeld. Dat is niet alles, want Spotify geeft je ook informatie over jouw muzikale hoogtepunten van 2025. Zo zie je van welke artiest je het vaakst muziek hebt afgespeeld, wat je favoriete podcast is én hoeveel minuten je in totaal naar Spotify hebt geluisterd.

spotify wrapped 2025 uit

Hier vind je Spotify Wrapped

Heb jij de afgelopen maanden naar Spotify geluisterd? In dat geval staat Spotify Wrapped 2025 nu voor je klaar in de applicatie en de webversie van de muziekdienst. Om het jaaroverzicht te bekijken open je de Spotify-app of -website, vervolgens verschijnt Spotify Wrapped automatisch in beeld. Gebeurt dat niet? Of wil je Spotify Wrapped nog eens terugkijken? Volg dan deze stappen in Spotify:

  1. Open Spotify op je iPhone of iPad;

  2. Ga naar ‘Home’ in de onderste menubalk om naar de homepagina te gaan;

  3. Kies vervolgens rechtsboven voor ‘Wrapped’

  4. Tik tot slot linksboven op ‘Jouw verhalen’.

Spotify heeft dit jaar uitgepakt, waardoor je veel informatie over jouw muzikale jaar ziet. Zo zie je in Spotify Wrapped 2025 wat je luisterleeftijd is, bij welke luisterclub je hoort en wat je rol in die club is. Het overzicht is jaar dus veel meer dan alleen een samenvatting van je favoriete nummers en artiesten. Wil je jouw muzikale overzicht delen met vrienden of op sociale media zetten? Speel in dat geval Spotify Wrapped opnieuw af, bij ieder scherm heb je de optie om op ‘Deel dit verhaal’ te tikken. Vervolgens bepaal je zelf op welke manier je jouw terugblik deelt.

spotify wrapped eigenschappen

Apple Music Replay 2025 ook beschikbaar

Met Spotify Wrapped zie je precies wat jouw muzieksmaak was dit jaar en hoe deze verschilt van voorgaande jaren. Voorwaarde is wel dat je een abonnement op Spotify hebt, zodat de muziekdienst genoeg informatie over je luistergedrag heeft verzameld voor het muzikale overzicht. Heb je geen abonnement op Spotify, maar juist op Apple Music? Dan hebben we goed nieuws, want bij laatstgenoemde zijn de jaarlijsten inmiddels ook beschikbaar.

Probeer Apple Music

Apple Music Replay 2025 is sinds dinsdag 2 december te zien bij alle gebruikers. In de Muziek-app op je iPhone, iPad en Mac verschijnt het overzicht direct als je de applicatie opent. Wil je Apple Music Replay 2025 nog eens terugkijken? Ga in de Muziek-app dan naar ‘Home > Uitgekozen voor jou > Replay: jouw beste muziek’. Wil je meer weten over Spotify of Apple Music? Bekijk hier meer nieuws en tips over de muziekdiensten:

iOS macOS Spotify Apple

