Let op: dit spambericht over Spotify kan je veel geld kosten

Als je een mail van Spotify krijgt over een mislukte betaling, klik dan vooral niet op de link want oplichters proberen je gegevens te stelen.

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Dit spambericht over Spotify kan je veel geld kosten

Er gaat momenteel een phishingmail rond waarin wordt beweerd dat er iets mis is met de betaling van je Spotify Premium-abonnement. Volgens het bericht kan Spotify de betaling niet verwerken. Vervolgens krijg je weinig tijd om actie te ondernemen. Je moet volgens de e-mail binnen één dag je betaalmethode controleren en bijwerken. Doe je dat niet, dan verlies je toegang tot je favoriete muziek.

Dat klinkt misschien dringend, maar dat is ook precies de bedoeling. Door je onder druk te zetten, hopen de oplichters dat je minder goed controleert of het bericht daadwerkelijk van Spotify afkomstig is.

Zo herken je de phishingmail

De e-mail ziet er in eerste instantie uit alsof hij inderdaad van Spotify afkomt. Toch zijn er duidelijke signalen dat er iets niet klopt. Een onverwachte melding over je betaling is bijvoorbeeld een goede reden om extra voorzichtig te zijn.

Bovendien geeft Spotify zelf aan dat het bedrijf je nooit per e-mail om bepaalde gevoelige gegevens vraagt. Denk aan je wachtwoord, betalingsinformatie of je burgerservicenummer. Ook vraagt Spotify je nooit om via een externe betaaldienst zoals Western Union geld over te maken, of om iets vanuit een e-mail te downloaden. Twijfel je ergens over, neem dan gewoon contact op met de Spotify-klantenservice.

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Klik niet op de link

Heb je het spambericht over Spotify ontvangen? Klik dan nergens op en vul ook geen gegevens in. Wil je controleren of er echt iets mis is met je abonnement, open dan zelf de Spotify-app of typ het adres van Spotify handmatig in je browser. Zo voorkom je dat je op een nagemaakte website terechtkomt, waar criminelen je wachtwoord of betaalgegevens proberen te onderscheppen.

Toch geklikt?

Had je al op de link geklikt? Dan is er niet automatisch iets aan de hand, maar onderneem wel actie. Heb je gegevens ingevuld, verander dan zo snel mogelijk je wachtwoord en schakel waar mogelijk tweestapsverificatie in. Heb je bank- of creditcardgegevens gedeeld? Neem dan direct contact op met je bank of creditcardmaatschappij. Een virusscan uitvoeren is bovendien verstandig als je iets hebt gedownload.

Het belangrijkste advies is dat je je nooit moet laten opjagen door een e-mail die beweert dat je account binnen een dag wordt geblokkeerd. Zie je zoiets in een mail, dan moet je het vooral niet vertrouwen.