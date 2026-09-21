Odido stunt met hoge korting: waarom klanten juist nú overstappen

Wie vandaag een nieuw sim only-abonnement zoekt, kan bij Odido profiteren van een flinke tijdelijke cashback. Je krijgt namelijk 225 euro terug bij een 2-jarig abonnement vanaf Unlimited Basis. Maar let op: de actie geldt alleen vandaag.

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Alleen vandaag: krijg 225 euro cashback bij Odido

Wie vandaag een nieuw sim only-abonnement bij Odido afsluit, kan profiteren van een tijdelijke cashbackactie. Tijdens deze actie krijg je maar liefst 225 euro cashback wanneer je kiest voor een nieuw 2-jarig Sim Only-abonnement vanaf Unlimited Basis (400 Mbp/s). De actie loopt alleen vandaag, dus je moet er snel bij zijn.

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Dit is hoe het werkt

Met Unlimited Basis (400 Mbp/s) krijg je een abonnement met onbeperkt mobiel internet. Dat is vooral handig als je regelmatig onderweg video’s streamt, muziek luistert, social media gebruikt of je telefoon als hotspot inzet. Je hoeft je daarbij geen zorgen te maken dat je databundel halverwege de maand opraakt.

De cashback van 225 euro maakt deze tijdelijke actie extra interessant. Je betaalt het abonnement zoals gebruikelijk, maar krijgt volgens de actie 225 euro terug. Daardoor is het totale bedrag dat je over de volledige looptijd van het abonnement kwijt bent een stuk lager. Normaal gesproken betaal je voor deze bundel 30 euro, maar met deze cashback betaal je uiteindelijk slechts 20,63 euro per maand.

Rekenvoorbeeld:

30 euro (bundelkosten) x 24 (contracttermijn) = 720 euro (totaalbedrag normale prijs)

720 – 225 (cashback) = 495 euro

495 euro : 24 (contracttermijn) = 20,63 euro per maand

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Over Odido als provider

Odido is een Nederlandse telecomprovider voor mobiele abonnementen, internet en tv. Je kunt er terecht voor sim only, telefoonabonnementen en verschillende internetabonnementen voor thuis. Voor mobiel biedt Odido onder andere abonnementen vanaf 2 GB of onbeperkte data, zodat je ook onderweg veel kunt internetten.

Een extra voordeel is dat je verschillende Odido-diensten kunt combineren. Met Odido Klantvoordeel kun je bijvoorbeeld korting op je internet krijgen en extra mobiele data ontvangen wanneer je zowel mobiel als internet voor thuis bij Odido hebt. De provider heeft daarnaast regelmatig tijdelijke acties en kortingen op abonnementen.