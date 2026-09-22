iPadOS 27 heeft 3 handige nieuwe features (die je meteen wilt gebruiken)

Met iPadOS 27 heeft je iPad veel nieuwe features gekregen, waarvan je er drie meteen wilt gebruiken. Zo werken ze!

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iPadOS 27

Apple heeft iPadOS 27 uitgebracht! Sinds maandag 14 september 2026 zijn alle grote software-updates van het jaar te installeren. Voor de iPad is dat iPadOS 27, waarmee veel verbeteringen naar de tablet komen. Met iPadOS 27 worden veel applicaties van Apple uitgebreid met handige functies én krijgt het besturingssysteem een langverwachte verbetering. Deze drie features van iPadOS 27 wil je meteen gebruiken!

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1. Foto’s bewerken

Gebruik jij je iPad regelmatig om foto’s te bewerken? Dan introduceert iPadOS 27 een reeks handige nieuwe functies, die je terugvindt in de Foto’s-app. De applicatie is uitgebreid met drie features die werken met Apple Intelligence. Na het installeren van iPadOS 27 vind je de functies ‘Ruim op’, ‘Breid uit’ en ‘Herkader’ terug bij het bewerken van afbeeldingen in de fotobibliotheek. Die werken allemaal met Apple Intelligence, dus je hebt een iPad met een M-chip, A17 Pro-chip of nieuwer nodig om de functies te gebruiken.

De nieuwe functies in iPadOS 27 maken het eenvoudiger om foto’s te bewerken op je iPad. Met ‘Ruim op’ kun je storende objecten verwijderen van een foto, ‘Breid uit’ is bedoeld om afbeeldingen groter te maken en met ‘Herkader’ kun je het ruimtelijke perspectief van een foto subtiel aanpassen. Zo krijg je veel meer mogelijkheden bij fotobewerking op de iPad, die je als volgt vindt in de Foto’s-app:

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Open de Foto’s-app op je iPad; Kies een foto naar keuze; Tik op de regelaars boven de afbeelding; Ga naar ‘Tools’; Kies tot slot voor ‘Ruim op’, ‘Breid uit’ of ‘Herkader’.

2. Liquid Glass

Apple brengt met iPadOS 27 een veelgevraagde functie naar de iPad, want het is eindelijk mogelijk om Liquid Glass aan te passen. In de Instellingen-app vind je na het installeren van de update een slider, waarmee je bepaalt hoe doorzichtig Liquid Glass is op de iPad. Heb je moeite met het lezen van bepaalde teksten of menu’s? Dan biedt deze instelling een handige uitkomst, want je kunt Liquid Glass eindelijk uitschakelen. Je vindt de slider op je iPad als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPad;

Ga naar ‘Weergave’;

Tik op ‘Liquid Glass’;

Veeg over de slider om de helderheid aan te passen.

De nieuwe slider moet de toegankelijkheid van iPadOS sterk verbeteren. Na de introductie van Liquid Glass waren niet alle onderdelen goed leesbaar voor bepaalde gebruikers. Daar komt met iPadOS 27 verandering in, want gebruikers kunnen zelf bepalen hoe transparant het besturingssysteem. Hoe verder je de slider naar rechts veeg, hoe matter de uitstraling van menu’s en kaders wordt in iPadOS 27.

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3. Opdrachten

Met iPadOS 27 krijgt een standaard-app op je iPad een grote update, want de Opdrachten-app werkt veel beter. In de applicatie kun je zelf dagelijkse taken automatiseren en combinaties van handelingen maken. Zo is het mogelijk om met een opdracht al je wekkers in één keer uit te schakelen of om een qr-code voor je wifi-netwerk te maken. Voorheen moest je dit helemaal zelf instellen, maar dat is vanaf iPadOS 27 niet meer nodig.

Apple heeft de Opdrachten-app uitgebreid met Apple Intelligence. Met behulp van kunstmatige intelligentie kun je nu simpelweg beschrijven welke opdrachten je aan wilt maken. Apple Intelligence stelt de taak vervolgens voor je samen, dus daar hoef je zelf niks meer voor te doen. Waar je voorheen zelf moest zoeken naar de juiste instellingen, hoef je nu alleen nog maar een opdracht te beschrijven. Hier vind je de vernieuwde Opdrachten-app:

Opdrachten Apple 8.0 (321 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer over iPadOS 27

Met iPadOS 27 krijg je er veel functies bij, die het dagelijks gebruik van je iPad veel gemakkelijker maken. Zeker met behulp van Apple Intelligence wordt het veel eenvoudiger om bepaalde taken uit te voeren. Dat is niet alles, want Apple voert bij iPadOS 27 ook veel verbeteringen onder de motorkap door. Zo werkt de software voor je iPad veel sneller, waardoor foto’s sneller openen, bestanden sneller worden verzondene een het downloaden van documenten vlotter verloopt.

Apple heeft iPadOS 27 uitgebracht op maandag 14 september 2026. Heb jij je iPad nog niet bijgewerkt? Dan kun je iPadOS 27 nu installeren via ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Na het installeren van de update staan alle nieuwe features automatisch op je iPad. Wil je meer weten over iPadOS 27? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!