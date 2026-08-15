iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro: dit worden de verschillen (iPhone-nieuws #33)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
15 augustus 2026, 16:03
3 min leestijd
iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro: dit worden de verschillen (iPhone-nieuws #33)

De iPhone 18 Pro gaat volgens de geruchten veel op de iPhone 17 Pro lijken, maar er komen ook een paar toffe verbeteringen aan. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro: zó groot worden de (prijs)verschillen

ios 27 18 pro

Twijfel je of je nu een iPhone 17 Pro moet kopen, of beter nog even tot september kunt wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Wij zetten de belangrijkste verschillen tussen beiden toestellen voor je op een rij! Dan kun je nu al beslissen welk toestel je straks gaat kopen.

Nu kopen of nog even wachten?

Ziggo brengt grote update uit: deze functie moet je direct inschakelen

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Ziggo heeft een grote update uitgerold! Heb je een Mediabox Next of Next Mini van Ziggo? Dan gaan er wat zaken veranderen. Ziggo heeft de digitale omgeving van de mediabox aangepast aan de nieuwste huisstijl van het bedrijf. Dat gaat allemaal automatisch, maar sommige gebruikers moeten zelf óók wat aanpassen.

Pas deze functie aan

Deze drie iPhones moet je in 2026 (absoluut) niet meer halen

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Ben je van plan om in 2026 een nieuwe iPhone te halen? In dat geval moet je rekening houden met een aantal zaken. Welke iPhone je kiest is afhankelijk van de kleur, alle functies, de prijs, het formaat én de leeftijd. Je moet daarbij goed opletten, want oudere iPhones zijn lang niet altijd goedkoper.

Dit zijn de beste opties

Apple Watch Ultra 4 krijgt drie nieuwe features (en die wil je hebben)

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De Apple Watch Ultra 4 komt in september uit, samen met de iPhone 18 Pro, de iPhone Ultra en nog meer Apple-producten. Ben je benieuwd naar de nieuwe smartwatch van Apple? Wij vertellen je wat de drie belangrijkste nieuwe features worden van de Ultra 4!

Dit zijn de belangrijkste features!

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Deze versie willen we wel!

Zien: dit worden de twee kleuren van de compleet nieuwe iPhone Ultra

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Dit worden de kleuren!

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Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! De berichtendienst heeft een nieuwe softwareversie uitgebracht, waarin maar liefst vijf knoppen worden toegevoegd aan gesprekken in WhatsApp.

En dit kun je ermee

Spotify wordt nóg duurder: zoveel ga je per direct voor je abonnement betalen

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Heb jij een abonnement op Spotify? In dat geval komen er belangrijke veranderingen aan, want de muziekdienst heeft prijsverhogingen aangekondigd. Spotify heeft bevestigd dat de prijzen van alle abonnementen gaan stijgen.

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Bronnen afbeeldingen: Apple, Apple, macrumors
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