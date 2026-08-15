iPhone 17 Pro vs iPhone 18 Pro: dit worden de verschillen (iPhone-nieuws #33)

De iPhone 18 Pro gaat volgens de geruchten veel op de iPhone 17 Pro lijken, maar er komen ook een paar toffe verbeteringen aan. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Twijfel je of je nu een iPhone 17 Pro moet kopen, of beter nog even tot september kunt wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Wij zetten de belangrijkste verschillen tussen beiden toestellen voor je op een rij! Dan kun je nu al beslissen welk toestel je straks gaat kopen.

→ Nu kopen of nog even wachten?

Ziggo heeft een grote update uitgerold! Heb je een Mediabox Next of Next Mini van Ziggo? Dan gaan er wat zaken veranderen. Ziggo heeft de digitale omgeving van de mediabox aangepast aan de nieuwste huisstijl van het bedrijf. Dat gaat allemaal automatisch, maar sommige gebruikers moeten zelf óók wat aanpassen.

→ Pas deze functie aan

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Ben je van plan om in 2026 een nieuwe iPhone te halen? In dat geval moet je rekening houden met een aantal zaken. Welke iPhone je kiest is afhankelijk van de kleur, alle functies, de prijs, het formaat én de leeftijd. Je moet daarbij goed opletten, want oudere iPhones zijn lang niet altijd goedkoper.

→ Dit zijn de beste opties

De Apple Watch Ultra 4 komt in september uit, samen met de iPhone 18 Pro, de iPhone Ultra en nog meer Apple-producten. Ben je benieuwd naar de nieuwe smartwatch van Apple? Wij vertellen je wat de drie belangrijkste nieuwe features worden van de Ultra 4!

→ Dit zijn de belangrijkste features!

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De Apple Watch Series 12 lijkt meer te worden dan een simpele jaarlijkse update. Apple is volgens geruchten van plan om een opvallende versie terug te brengen. En dat kan de nieuwe smartwatch meteen een stuk chiquer maken.

→ Deze versie willen we wel!

Apple lijkt voor de eerste vouwbare iPhone voor een opvallend ingetogen kleurenpalet te kiezen. Nieuwe afbeeldingen van accessoires voor de iPhone Ultra laten namelijk twee uitvoeringen zien. Dat geeft voor het eerst een goed beeld van de kleuren waarin deze iPhone volgende maand verschijnt.

→ Dit worden de kleuren!

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Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! De berichtendienst heeft een nieuwe softwareversie uitgebracht, waarin maar liefst vijf knoppen worden toegevoegd aan gesprekken in WhatsApp.

→ En dit kun je ermee

Heb jij een abonnement op Spotify? In dat geval komen er belangrijke veranderingen aan, want de muziekdienst heeft prijsverhogingen aangekondigd. Spotify heeft bevestigd dat de prijzen van alle abonnementen gaan stijgen.

→ Dit ga je voortaan betalen

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