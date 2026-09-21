iPhone voor senioren: met deze functie zorg je voor eenvoud en overzicht

Wil je een iPhone geschikt maken voor gebruik door senioren? Met de functie Hulpbedieningstoegang krijg je dat eenvoudig voor elkaar!

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Zo maak je van een iPhone een smartphone voor senioren

Hulpbedieningstoegang is een speciale modus van Apple waarmee je de iPhone eenvoudiger maakt. Onderdelen op het scherm worden groter weergegeven en belangrijke functies zijn duidelijker zichtbaar. Daardoor wordt navigeren een stuk gemakkelijker.

De functie is officieel bedoeld om mensen met een cognitieve beperking te helpen, maar kan zeker ook voor senioren erg handig zijn. Zeker wanneer iemand moeite heeft met kleine knoppen, ingewikkelde menu’s of een overvloed aan apps.

Kies zelf de gewenste apps

Een groot voordeel is dat je zelf bepaalt welke apps zichtbaar zijn. Je kunt bijvoorbeeld alleen Oproepen, Berichten, Camera en Foto’s toevoegen. Maar ook andere apps zijn mogelijk, zodat je de iPhone helemaal kunt aanpassen aan degene die hem gaat gebruiken. Apps die niet speciaal voor Hulpbedieningstoegang zijn ontworpen, blijven grotendeels hetzelfde werken.

Op deze manier zorg je ervoor dat iemand de juiste app veel sneller heeft gevonden. Tijdens het instellen kun je bovendien kiezen hoe de apps worden weergegeven. Met de optie ‘Raster’ verschijnen grote pictogrammen en symbolen in beeld. De optie ‘Rijen’ toont de onderdelen juist als een overzichtelijke lijst.

Zo stel je Hulpbedieningstoegang in

Wil je een iPhone eenvoudiger maken voor een senior? Volg dan deze stappen.

Open de app Instellingen; Zoek naar ‘Toegankelijkheid’ en tik erop; Tik op ‘Hulpbedieningstoegang’; Kies ‘Rijen’ of ‘Raster’ en tik op ‘Ga door’; Selecteer de gewenste apps; Stel een toegangscode in en start de functie.

Voor senioren kan de Vergrootglas-app op de iPhone extra handig zijn. Met Hulpbedieningstoegang kun je deze app toevoegen, waarna je de iPhone-camera gebruikt om kleine teksten of objecten groter in beeld te brengen.

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Toch liever terug?

Wil je tijdelijk terug naar de normale iPhone-interface? Dat kan gewoon. Druk drie keer op de zijknop, tik op ‘Stop hulpbedieningstoegang’ en voer de bijbehorende toegangscode in.

Hulpbedieningstoegang maakt van een gewone iPhone dus geen speciale seniorentelefoon, maar zorgt er wel voor dat je alleen de functies ziet die echt nodig zijn. Voor veel gebruikers kan dat precies het verschil maken tussen een ingewikkelde smartphone en een toestel dat prettig en zelfstandig te gebruiken is.

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