Hyves is terug na 13 jaar – en je kunt nú een account aanmaken

Hyves is na 13 jaar terug van weggeweest – je kunt per direct opnieuw een account aanmaken en ontdekken wat er nog van is overgebleven.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hyves is terug na 13 jaar

Als je rond 2010 op internet zat, ken je Hyves waarschijnlijk nog wel. Het Nederlandse sociale netwerk was jarenlang razend populair, met krabbels, wie-wat-waar’s, profielen en natuurlijk de bekende dansende banaan.

In 2013 trok Hyves de stekker uit het sociale netwerk. Sindsdien bleef de naam vooral bestaan als nostalgische herinnering aan het Nederlandse internet van de jaren 2000. Daar komt nu verandering in: Hyves is opnieuw beschikbaar en je kunt weer een account aanmaken.

Zo maak je een account aan

Een account aanmaken werkt grotendeels zoals je van een sociaal netwerk gewend bent. Ga naar de website van Hyves en kies voor de optie om je te registreren. Vervolgens vul je de gevraagde gegevens in en maak je een profiel aan. Inmiddels kom je echter wel op een wachtlijst terecht, omdat Hyves dagelijks een gelimiteerd aantal nieuwe gebruikers toestaat. Wanneer je aan de beurt bent, ontvang je een e-mail met een persoonlijke link.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarna kun je je profiel verder personaliseren. Denk aan een profielfoto, een beschrijving en andere informatie waarmee je laat zien wie je bent. Het is vooral interessant om te zien hoeveel van de oude Hyves-sfeer is teruggekeerd. Overigens zat het grote succes van Hyves natuurlijk niet alleen in het hebben van een profiel. De echte charme zat in functies als krabbels, vriendenlijsten en het Wie-Wat-Waar-overzicht.

Ook een Hyves-app

Uiteraard is Hyves een beetje met de tijd meegegaan. Zo kun je nu ook een app voor op je iPhone downloaden. Die ziet er precies zo uit als je waarschijnlijk verwacht en biedt alle functies die je ook via de website hebt.

Hyves DT Media B.V. Gratis via App Store via App Store

Hyves wordt natuurlijk pas echt interessant als je oude bekenden tegenkomt. Probeer daarom eens te zoeken op je eigen naam of op namen van vrienden die je vroeger had. Denk er wel aan dat niet iedereen dezelfde gebruikersnaam of gegevens gebruikt als vroeger. Het kan dus even zoeken zijn voordat je bekenden vindt.

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!