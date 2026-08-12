Spotify wordt nóg duurder: zoveel ga je per direct voor je abonnement betalen

Slecht nieuws als je een betaald abonnement op Spotify hebt, want de muziekdienst wordt nóg duurder. Zoveel ga je voor je abonnement betalen!

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Spotify verhoogt prijzen

Heb jij een abonnement op Spotify? In dat geval komen er belangrijke veranderingen aan, want de muziekdienst heeft prijsverhogingen aangekondigd. Spotify heeft bevestigd dat de prijzen van alle abonnementen duurder worden. Voor Nederlandse én Belgische gebruikers stijgen de abonnementskosten. In Luxemburg worden eveneens prijsverhogingen doorgevoerd. Dit zijn de nieuwe prijzen van Spotify in Nederland en België:

Abonnement Oude prijs Nieuwe prijs Verschil Individual 12,99 euro 13,99 euro 1 euro Duo 17,99 euro 19,99 euro 2 euro Family 21,99 euro 23,99 euro 2 euro Prijzen van Spotify in Nederland.

Abonnement Oude prijs Nieuwe prijs Verschil Individual 11,99 euro 13,99 euro 2 euro Duo 16,99 euro 19,99 euro 3 euro Family 20,99 euro 23,99 euro 3 euro Prijzen van Spotify in België.

Spotify trekt de abonnementsprijzen tussen Nederland en België gelijk, dat vooral voor Belgische gebruikers slecht nieuws is. In België was Spotify lange tijd goedkoper, maar dat is nu niet meer het geval. Belgische gebruikers gaan minimaal twee euro per maand meer betalen, bij het Duo- en Family-abonnement is dat zelfs drie euro. In Nederland wordt Spotify Individual één euro duurder, de overige abonnementen zijn maandelijks twee euro in prijs verhoogd.

Abonnementen per direct duurder

Spotify heeft de prijsverhogingen per direct doorgevoerd bij alle abonnementen. Sluit je nu een nieuw abonnement af op de muziekdienst? Dan betaal je meteen de duurdere prijzen van Spotify. Voor bestaande abonnees gelden de hogere prijzen vanaf volgende maand. De prijsverhogingen worden doorgerekend op de eerstvolgende factuurdatum in september. Over een paar weken betaal je dus meer voor je abonnement op Spotify.

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Volgens Spotify zijn de prijsverhogingen nodig om gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden. Het bedrijf geeft ook aan dat de duurdere prijzen nodig zijn om artiesten te ondersteunen. De laatste keer dat Spotify de prijzen verhoogde was in april 2025, toen stegen de abonnementsprijzen in Nederland en België al één tot vier euro per maand. Nu wordt Spotify dus nóg duurder, voor het duurste abonnement betaal je in september 2026 zelfs zes euro meer dan begin 2025.

Alternatieven veel goedkoper

Heb jij een abonnement op Spotify, maar vind je de muziekdienst te duur worden? Er zijn inmiddels genoeg alternatieven, waarvoor je maandelijks (veel) minder geld kwijt bent. Het bekendste en populairste alternatief is Apple Music. Voor Apple Music betalen individuele gebruikers 11,99 euro per maand. Ben je student? Dan is die maandprijs slechts 6,99 euro. Gezinnen leggen 19,99 euro per maand neer voor Apple Music.

Na de prijsverhogingen van Spotify zijn alle abonnementen bij Apple Music goedkoper. Wil je de duurdere prijzen van Spotify ontlopen? Dan is dit hét moment om een abonnement bij Apple Music te proberen. Je hebt een proefperiode van een maand, zodat je genoeg tijd hebt om de muziekdienst uit te proberen. Met een abonnement luister je reclamevrije, kun je nummers downloaden en krijg je toegang tot Apple Music Classical. Een proefabonnement op Apple Music afsluiten doe je hier: