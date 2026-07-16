Spotify zet nóg meer in op AI: deze opvallende functie komt eraan

Spotify heeft een nieuwe functie aangekondigd, waarmee de muziekdienst nog meer inzet op AI. Deze feature krijg je er binnenkort bij!

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AI-chatbot in Spotify

Er komt weer een update aan voor Spotify! De muziekdienst heeft een opvallende nieuwe functie aangekondigd, want Spotify wordt uitgebreid met een volwaardige chatbot. De nieuwe chatbot in Spotify werkt met kunstmatige intelligentie en wordt toegevoegd aan het beginscherm van de applicatie. Onder je laatst afgespeelde afspeellijsten verschijnt de nieuwe AI-bot binnenkort, waarmee de functie een prominente plek in de app krijgt. De chatbot wordt daarnaast toegevoegd onder muziek, audioboeken en podcasts die je op dat moment luistert.

Tik op je de nieuwe chatbot in Spotify? Dan bepaal je zelf op welke manier je een opdracht invoert. De AI-bot heeft ondersteuning voor tekst- en spraakopdrachten, die je in natuurlijke taal kunt invoeren. Zo kun je aan de chatbot vragen om een nummer op te slaan of een ander lied toe te voegen aan je wachtrij. Nu moet je deze handelingen nog zelf verrichten, maar met de nieuwe chatbot in Spotify is dat niet meer nodig.

Zo werkt de nieuwe functie

De nieuwe functie in Spotify helpt je niet alleen met het toevoegen van nummers aan je afspeellijst of wachtrij. De chatbot in Spotify geeft je ook meer inzichten in je eigen luistergedrag. Zo kun je aan de AI-bot vragen om muziek af te spelen waar je nooit eerder naar hebt geluisterd. Speelt juist je favoriete nummer af? Dan kun je ook aan de chatbot vragen hoe vaak je al naar dit nummer hebt geluisterd. In het gesprek met de AI-bot verschijnt vervolgens direct het antwoord op je vraag.

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De slimme AI-bot werkt overigens ook bij podcasts en audioboeken in Spotify. Zo geeft de chatbot informatie over de schrijver van een boek en welke boeken er nog meer beschikbaar zijn van deze auteur. Is er een interessante gast bij je favoriete podcast? Je kunt de chatbot dan vragen in welke podcasts deze persoon nog meer voorkomt. Op die manier maakt de AI-bot Spotify veel toegankelijker en wordt het eenvoudiger om meer muziek, boeken en podcasts te ontdekken.

Alleen voor Spotify Premium

Spotify voegt binnenkort dus nog een functie toe, die met kunstmatige intelligentie werkt. Deze nieuwe chatbot volgt op de introductie van de slimme dj, waarvoor Spotify eveneens AI gebruikt. Het is opvallend dat de muziekdienst steeds meer inzet op het gebruik van kunstmatige intelligentie, omdat Spotify eerder stappen ondernam tegen door AI gegenereerde muziek in de applicatie. Die muziek is nog steeds verboden, maar kunstmatige intelligentie is op andere plekken dus wel welkom bij Spotify.

De nieuwe chatbot is op dit moment alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, Ierland en Zweden op zowel Android als iOS. Het gaat om een testversie, die alleen in het Engels te gebruiken is. De AI-bot wordt later in andere landen toegevoegd aan Spotify, alleen gebruikers met een Premium-abonnement krijgen toegang tot de nieuwe functie. Wil je geen enkele update van Spotify missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!