Nieuwe muziek ontdekken wordt een stuk makkelijker in Spotify. De muziekdienst voegt namelijk handige filters toe.

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Deze nieuwe Spotify-functie wil je direct gebruiken (om dit voordeel)

Spotify geeft de functie Release Radar een handige upgrade. De wekelijkse afspeellijst met nieuwe muziek wordt voortaan een stuk persoonlijker, omdat je zelf kunt bepalen welke nummers je voorgeschoteld krijgt. Daardoor kom je sneller uit bij muziek die aansluit op je smaak of stemming.

Release Radar krijgt handige filters

Release Radar verschijnt iedere vrijdag en combineert nieuwe releases van artiesten die je al volgt met singles die volgens Spotify bij jouw luistergedrag passen. De afspeellijst trekt wekelijks bijna 9 miljoen luisteraars, maar tot nu toe had je weinig invloed op de samenstelling.

Dat verandert met nieuwe filters bovenaan de afspeellijst. Daarmee kun je Release Radar bijvoorbeeld beperken tot een bepaald genre of alleen muziek van (voor jou) onbekende artiesten. Je krijgt maximaal vijf opties te zien.

Het belangrijkste voordeel is dat je gerichter nieuwe muziek kunt vinden. Wil je vooral onbekende namen ontdekken, dan kun je daar de nadruk op leggen. Heb je juist zin in één specifiek genre, dan pas je de selectie daarop aan. Spotify blijft de nummers aanbevelen, maar jij bepaalt voortaan beter welke richting de afspeellijst opgaat.

Ook een nieuw uiterlijk

Spotify past niet alleen de inhoud aan. Release Radar krijgt ook vernieuwde cover- en headerafbeeldingen. Achter de schermen worden de aanbevelingen eveneens aangescherpt, zodat de nummers beter moeten aansluiten op je muzieksmaak.

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De nieuwe bediening verschijnt bovenaan Release Radar in de Spotify-app en in de webversie. Spotify rolt de veranderingen deze maand uit. Mogelijk zie je de filters daardoor niet direct, maar zodra ze beschikbaar zijn, kun je de afspeellijst meteen aanpassen.

Zie je de Release Radar standaard niet staan? Dan kun je hem eenvoudig vinden door op de knop ‘Zoeken’ te drukken. Daarna typ je ‘Release radar’ in het zoekvak. De Release Radar komt dan bovenaan de zoekresultaten te staan.

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