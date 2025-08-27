Jouw Spotify-account krijgt privéberichten: grote update komt eraan

Spotify heeft een grote update aangekondigd! Jouw Spotify-account wordt binnenkort uitgebreid met privéberichten. Zo werkt dat.

Spotify introduceert privéberichten

Er komt een grote update voor Spotify aan! De berichtendienst heeft een belangrijke verandering aangekondigd, want Spotify wordt uitgebreid met privéberichten. Het wordt binnenkort mogelijk om berichten te versturen naar andere gebruikers. Spotify maakt het op die manier gemakkelijker om je favoriete muziek, podcasts en audioboeken te delen met vrienden. Dit was al mogelijk via andere applicaties als WhatsApp, maar kan straks ook in Spotify zelf.

Je kunt binnenkort gemakkelijk privéberichten sturen naar andere gebruikers van Spotify, waarmee je eerder content hebt gedeeld. Het gaat om gebruikers die onderdeel zijn van je abonnement, die eerder een Jam met je hebben gedeeld of die samen met je een afspeellijst beheren. Daarnaast kun je een uitnodiging voor een gesprek versturen door te zoeken naar specifieke gebruikersnamen. In deze gesprekken kun je alle content van Spotify delen, vervolgens kan er met een tekstbericht of emoji direct worden gereageerd.

Zo werken gesprekken in Spotify

Wil je een privégesprek starten in Spotify? Dat doe je binnenkort door op de ‘Delen’-knop onder nummers, audioboeken en podcasts te drukken. Daar verschijnt in de nieuwste versie van Spotify de optie om privéberichten naar andere gebruikers te sturen. Spotify toont standaard suggesties voor andere gebruikers, dat zijn personen waarmee je eerder een gesprek, afspeellijst of Jam hebt gehad. Wil je naar iemand anders een bericht sturen? Je kunt dan ook zoeken naar gebruikersnamen om een gesprek te starten.

Je kunt overigens niet zomaar een privébericht naar andere gebruikers op Spotify sturen. Gebruikers krijgen eerst een verzoek dat ze moeten goedkeuren, pas daarna wordt een gesprek gestart. Zo voorkomt Spotify dat je bij ongewenste gesprekken betrokken raakt. De inhoud van de gesprekken is end-to-end versleuteld, zodat niemand je berichten kan lezen. Het is wél mogelijk om berichten te rapporteren, deze worden vervolgens gecontroleerd door moderatoren van Spotify.

De privéberichten komen binnenkort al beschikbaar in Spotify, maar zijn niet beschikbaar voor alle gebruikers. Alleen gebruikers die zestien jaar of ouder zijn krijgen toegang tot de nieuwe functie. Het gaat om een update voor alle abonnementen. Zowel de gratis als betaalde versie van Spotify wordt uitgebreid met privégesprekken, je hebt daar dus geen Premium-abonnement voor nodig.

We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe functie van Spotify, want de grote update komt volgende week al. Komende week rolt de muziekdienst een nieuwe softwareversie uit, waarbij het mogelijk wordt om privéberichten te versturen in Spotify. Daarnaast krijgen gebruikers met een Premium-abonnement vermoedelijk toegang tot de nieuwe Mix Tool in Spotify. Benieuwd naar die nieuwe functie? Lees hier meer over de Spotify-feature die Apple Music overbodig maakt!