Spotify heeft de prijzen van verschillende abonnementen opnieuw verhoogd. Maar toch is er een Spotify-abonnement dat geen prijsverhoging heeft gekregen.

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Spotify wordt duurder, maar zo ontsnap jij aan de prijsverhoging

Spotify maakte deze week zijn Premium-abonnementen duurder in Nederland en België. Wie een Premium-abonnement heeft, betaalt voortaan 13,99 euro per maand. Dat is behoorlijk wat meer dan voorheen.

Toch hoeft niet iedereen meer te betalen. Spotify bevestigt namelijk dat de prijzen van Spotify Basic hetzelfde blijven. Dat geldt voor alle drie de varianten: Individual, Duo en Family.

Basic Individual blijft hierdoor 10,99 euro per maand kosten. Voor Basic Duo betaal je 14,99 euro en Basic Family kost 17,99 euro per maand. Daarmee zijn de abonnementen respectievelijk 3, 5 en 6 euro goedkoper dan de vergelijkbare Premium-versies.

Vooral bij de duurdere abonnementen loopt het verschil snel op. Met Basic Family bespaar je 72 per jaar ten opzichte van Premium Family. Dat maakt Basic ineens een stuk aantrekkelijker. Zeker als je vooral Spotify gebruikt om muziek en podcasts te luisteren.

Wat is Spotify Basic?

Spotify Basic lijkt bijna helemaal op het normale Premium-abonnement. Je luistert zonder advertenties en kunt nummers downloaden, zodat je ook zonder internet muziek kunt afspelen. Het belangrijkste verschil is dat je bij Basic geen toegang krijgt tot luisterboeken.

Gebruik je die luisterboeken toch nooit? Dan kun je met Basic dus flink besparen en heb je geen last van de nieuwste Spotify prijsverhoging.

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Er zit alleen een klein addertje onder het gras. Niet iedereen kan Spotify Basic afsluiten. Het abonnement is alleen beschikbaar voor gebruikers die al vóór 1 april 2025 een Premium-abonnement hebben. Zij kunnen via hun Spotify-account overstappen naar Basic. Nieuwe gebruikers krijgen deze mogelijkheid niet.

Heb je al langere tijd Spotify Premium en doe je toch niets met luisterboeken? Dan is het dus slim om even in je account te kijken. Mogelijk kun je overstappen naar Basic en zo de Spotify prijsverhoging volledig ontwijken.

Overstappen naar Apple Music

De prijsverhoging van Spotify maakt Apple Music in 2026 een stuk interessanter. Voor individuele gebruikers is Apple Music momenteel 2 euro per maand goedkoper, terwijl de geluidskwaliteit ietsje hoger ligt. Vooral als je niet kunt overstappen naar Spotify Basic is Apple Music een goedkoper alternatief.

Begin je opnieuw met een muziekdienst of vind je audiokwaliteit belangrijker? Dan is Apple Music in 2026 sowieso de aantrekkelijkere deal.