Spotify kondigt nieuwe feature aan – en die wil je direct inschakelen

Er komt een nieuwe functie naar Spotify die met name alle ouders waarschijnlijk direct willen inschakelen – dit kun je binnenkort verwachten.

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Deze functie van Spotify wil je direct inschakelen

Spotify heeft een nieuwe instelling aangekondigd waarmee je kindermuziek uit je persoonlijke muzieksmaak kunt houden. Dat is vooral handig voor ouders die regelmatig liedjes, soundtracks en andere muziek voor hun kinderen afspelen.

Die favoriete nummers van je kinderen blijven overigens wel gewoon beschikbaar. Je kunt ze dus blijven zoeken, afspelen en toevoegen aan afspeellijsten. Ze hebben door het inschakelen van de nieuwe functie alleen geen invloed meer op de muziek die Spotify speciaal voor jou aanbeveelt.

Geen kinderhits in Wrapped

De nieuwe instelling heeft ook gevolgen voor Spotify Wrapped. Luister je maandenlang naar dezelfde kinderliedjes, dan kunnen die straks niet meer je persoonlijke muzieksmaak overheersen. Volgens Spotify werkt de instelling met terugwerkende kracht. Eerdere luistersessies van kindermuziek worden daardoor ook niet meegenomen in je smaakprofiel.

De nieuwe functie moet er ook voor zorgen dat een kinderhit niet ineens bovenaan je Wrapped-lijst verschijnt. Ook functies zoals ‘Discover Weekly’ en ‘Daily Mix’ sluiten hierdoor beter aan bij de muziek die jij zelf graag luistert.

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Zo schakel je het in

De nieuwe optie staat in de instellingen van Spotify. Zet de instelling uit en Spotify houdt kindermuziek voortaan buiten je persoonlijke smaakprofiel. In feite is het dus een functie in Spotify die je moet uitschakelen en niet inschakelen. Dat doe je als volgt:

Open Spotify; Ga naar ‘Instellingen en privacy’; Kies ‘Content en weergave’; Zoek naar ‘Muziek voor kinderen en het hele gezin opnemen in smaakprofiel’; Zet de instelling tot slot uit.

Voor ouders is het vooral een kleine verandering die een irritant probleem oplost: je kunt voortaan onbeperkt naar de favoriete nummers van je kinderen luisteren, zonder dat Spotify gelijk denkt dat jij ze zelf de hele dag wilt horen. Spotify rolt de functie vanaf 15 september 2026 uit. Het kan daardoor even duren voordat de nieuwe instelling op ieder account zichtbaar is. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!