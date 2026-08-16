Spotify toont binnenkort een belangrijke waarschuwing: zo ziet die eruit

Luister je regelmatig naar Spotify? In dat geval moet je goed opletten, want Spotify toont vanaf volgende maand een belangrijke waarschuwing voor alle gebruikers!

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Spotify voegt waarschuwing toe

Er komt weer een update voor Spotify aan! De muziekdienst heeft een grote verandering aangekondigd, want Spotify voegt binnenkort een belangrijke waarschuwing toe. Gebruikers worden vanaf volgende maand gewaarschuwd voor artiesten, die met kunstmatige intelligentie zijn gegenereerd. Spotify heeft namelijk niet alleen te maken met door AI gegenereerde muziek, er worden zelfs complete artiesten samengesteld met kunstmatige intelligentie.

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Kunstmatige intelligentie is de afgelopen jaren steeds geavanceerder geworden, waardoor het voor gebruikers moeilijker wordt om onderscheid te maken tussen echte nummers en door AI gegenereerde muziek. Spotify komt daarom met een ingrijpende maatregel, want de muziekdienst toont vanaf volgende maand een speciale waarschuwing. Met een nieuw label zien gebruikers voortaan of het om een authentieke artiest gaat of een door AI samengestelde artiest betreft.

AI Persona

Spotify heeft aangekondigd dat gebruikers vanaf volgende maand het label AI Persona bij bepaalde artiesten zullen zien. Aan de hand van deze waarschuwing zien luisteraars bij Spotify dat een profiel waarschijnlijk is gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie. Op die manier kunnen gebruikers veel sneller onderscheid maken tussen echte artiesten en AI-profielen. Artiesten kunnen het nieuwe label zelf toevoegen, daarnaast voegt Spotify de melding toe bij artiesten die vermoedelijk met AI zijn gemaakt.

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Dat is niet de enige maatregel die Spotify neemt, want profielen met het label ‘AI Persona’ worden niet meer opgenomen in aanbevelingen. Deze profielen worden voortaan geweerd uit de algoritmes van de muziekdienst, zodat gebruikers geen AI-profielen krijgen aangeraden. Zo krijg je vanaf volgende maand dus geen artiesten meer aangeraden, als ze zijn gegenereerd met behulp van kunstmatige intelligentie.

Meer over Spotify

Gebruikers zullen de nieuwe waarschuwing vanaf halverwege september zien in Spotify. Tot die tijd kunnen artiesten het nieuwe label aanvragen bij Spotify, mits het om een door AI gegenereerd profiel gaat. Doen ze dat niet? Dan voegt Spotify zelf het label toe aan profielen die met AI tot stand zijn gekomen. Artiesten achter deze profielen krijg daar een melding van en hebben vervolgens de kans om het tegendeel te bewijzen.

Volgens Spotify gaat het nieuwe label alleen over de persoon achter de muziek. Met de nieuwe waarschuwing maakt Spotify onderscheid tussen authentieke en AI-artiesten. Ben je benieuwd of bij bepaalde nummers kunstmatige intelligentie is gebruikt? In dat geval moet je kijken naar AI Credits en SongDNA, waarmee Spotify meer inzicht geeft in het totstandkomen van een nummer. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe Spotify-functies? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!