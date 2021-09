iOS 15: snel, sneller, snelst typen met QuickPath in het Nederlands

Met QuickPath typ je stukken sneller op je iPhone door woorden te vegen. De functie was er al in iOS 13, maar in iOS 15 heeft het veegtoetsenbord QuickPath ook ondersteuning voor Nederlands. Hoe QuickPath precies werkt, leggen we hier haarfijn uit!

Sneller typen met QuickPath in het Nederlands

QuickPath heeft sinds iOS 15 eindelijk ondersteuning voor Nederlands. Dat is fijn, want dan kan je vanaf nu deze feature ook echt goed gaan gebruiken. Je moet de functie wel eerst even aanzetten en dat doe je op de volgende manier.

QuickPath veegtoetsenbord aanzetten op iPhone doe je zo: Open de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Algemeen’; Tik op ‘Toetsenbord’; Scrol naar beneden en zet je functie ‘Veeg om te typen’ aan.

Typen door te vegen met Quickpath op je iPhone

Als je iets wil typen, hoef je niet de letters één-voor-één aan te raken. In plaats daarvan veeg je over het toetsenbord en haal je je vinger niet van het scherm. Je hoeft ook niet precies het woord ‘bij elkaar te vegen’. Als je ongeveer in de buurt bent van de juiste letter zit, werkt de functie al.

Waneer je een woord wil typen met twee keer dezelfde letter achter elkaar, hoef je de letter maar één keer te typen. Wil je bijvoorbeeld ‘telefoon’ op het veegtoetsenbord swipen, dan hoef je alleen de letters ‘t e l e f o n’ bij elkaar te vegen. Je iPhone maakt er dan automatisch weer ‘telefoon’ van. Ook handig om te weten: een spatie typ je door je vinger eventjes van het scherm te halen.

