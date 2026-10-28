Waarom je iOS 26.7.2 (óf iOS 18.7.11) direct op je iPhone moet installeren

Apple heeft drie belangrijke updates voor de iPhone uitgebracht! Om deze reden moet je iOS 26.7.2 óf iOS 18.7.11 zo snel mogelijk installeren.

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Het is weer tijd om te updaten! Op maandag 26 oktober 2026 heeft Apple in totaal maar liefst tien nieuwe softwareversies uitgebracht. De updates volgen na de belangrijkste softwareversies van het jaar, die begin september verschenen. Apple bracht toen iOS 27 uit, waarmee veel nieuwe functies naar je iPhone kwamen. Met de tussentijdse updates lost Apple juist veel problemen op én wordt de beveiliging van je iPhone verbeterd. Deze updates zijn nu te installeren:

iOS 27.2;

iOS 26.7.2;

iOS 18.7.11.

Met iOS 27.2 voegt Apple meer functies toe aan iOS 27 en worden de belangrijkste problemen van de oorspronkelijke softwareversie opgelost. Heb jij je iPhone nog niet bijgewerkt naar iOS 27? Of heeft jouw iPhone geen ondersteuning voor iOS 27? In dat geval staan er ook twee belangrijke updates klaar, want je kunt dan bijwerken naar iOS 26.7.2 of iOS 18.7.11. Het is verstandig om deze updates zo snel mogelijk te installeren, omdat ze belangrijke softwarefouten oplossen.

iOS 26.7.2 en iOS 18.7.11

Apple heeft iOS 26.7.2 en iOS 18.7.11 uitgebracht voor oudere iPhones. Dat zijn toestellen die niet werken met de nieuwste softwareversie, die krijgen van Apple wel nog belangrijke beveiligingsupdates. Deze zijn ook te installeren door gebruikers die nog niet over willen stappen naar iOS 27. Apple raadt aan om de softwareversies zo snel mogelijk te installeren, omdat het bedrijf een lange lijst met beveiligingsproblemen heeft verholpen.

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Met iOS 26.7.2 verhelpt Apple diverse kwetsbaarheden in onder meer de kernel, videobewerking, afbeeldingen, Spotlight en lettertypen. Deze beveiligingslekken konden leiden tot systeemcrashes, geheugenbeschadiging of ongeoorloofde toegang tot gevoelige gegevens. Met iOS 18.7.11 lost Apple vermoedelijk soortgelijke problemen op, van die update is nog geen uitgebreid overzicht gedeeld door het bedrijf.

Geen nieuwe functies

Met iOS 26.7.2 en iOS 18.7.11 komen dus geen nieuwe functies naar je iPhone, in plaats daarvan lost Apple belangrijke beveiligingsproblemen op. Het bedrijf heeft al een lijst gepubliceerd, waarin alle softwarefouten van iOS 26.7.1 worden genoemd. Wacht daarom niet te lang met het installeren van de updates, want de kans is nu veel groter dat er misbruik wordt gemaakt van de beveiligingsproblemen. Hetzelfde geldt voor iOS 18.7.11, daarvan publiceert Apple vermoedelijk binnenkort een uitgebreid overzicht.

Heb jij een iPhone die draait op iOS 26 of eerder? Ga dan naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ en installeer de nieuwste softwareversie. Met iOS 26.7.2 en iOS 18.7.11 weet je zeker dat de beveiliging van je iPhone weer helemaal op orde is. Voor nieuwe functies moet je bijwerken naar iOS 27, mits je iPhone ondersteuning heeft voor de belangrijkste softwareversie van het jaar. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!