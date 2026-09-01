Deze fout kun je beter níét maken bij het bedenken van je wachtwoord

Een goed wachtwoord bedenken is tegenwoordig belangrijker dan ooit, maar toch maken nog heel veel mensen dezelfde fout – dit moet je weten.

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Maak deze fout niet bij het bedenken van je wachtwoord

De fout die we bedoelen, ligt erg voor de hand. Maar dat neemt niet weg dan heel veel mensen hem nog steeds maken: één wachtwoord voor meerdere accounts. Het is natuurlijk makkelijk om één wachtwoord te bedenken en dat vervolgens overal te gebruiken. Toch is dat precies wat je maar beter niet kunt doen.

Stel dat een webshop of andere website wordt gehackt en jouw wachtwoord daarbij uitlekt. Criminelen kunnen dat wachtwoord dan automatisch proberen bij andere diensten. Dit wordt ook wel ‘credential stuffing’ genoemd. Eén gelekt wachtwoord kan zo toegang geven tot meerdere accounts. Gebruik daarom voor ieder belangrijk account een uniek wachtwoord. Vooral je e-mailaccount, bankrekening en cloud-opslag verdienen extra aandacht.

Langer is beter

Een andere veelgemaakte fout is dat mensen vooral proberen om een wachtwoord ingewikkeld te maken. Zo stoppen ze er een hoofdletter, een cijfer en een speciaal teken in. Toch is dat ook niet per se veilig. Volgens het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST) is namelijk vooral de lengte van een wachtwoord belangrijk. Voor wachtwoorden die je zelf bedenkt, adviseert NIST minimaal 15 tekens.

Een lange wachtwoordzin is daarom een goede optie. Dat is een hele zin die je zonder spaties typt en als wachtwoord gebruikt. Dat is beter dan een bestaand wachtwoord simpelweg uit te breiden met bijvoorbeeld ‘1!’. Zulke voorspelbare aanpassingen maken een wachtwoord niet automatisch veilig.

Geen persoonlijke informatie

Mensen maken bij het aanmaken van een wachtwoord ook vaak de fout door hun eigen geboortedatum, de naam van hun huisdier of een favoriete voetbalclub te kiezen. Dat is ook geen goed idee. Dit soort informatie is vaak eenvoudig online te vinden, bijvoorbeeld via social media. Daardoor wordt het voor een aanvaller weer een stuk gemakkelijker om jouw wachtwoorden te raden.

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Wachtwoordmanager en tweestapsverificatie

Zie je het niet zitten om tientallen verschillende wachtwoorden te onthouden? Dan is een wachtwoordmanager een handige oplossing. Zo’n app kan lange, unieke wachtwoorden voor je genereren en veilig opslaan. Je hoeft vervolgens vooral één hoofdwachtwoord te onthouden. Zorg er wel voor dat juist dat hoofdwachtwoord sterk is en beveilig de wachtwoordmanager ook met tweestapsverificatie.

Tweestapsverificatie (2FA) of multifactor-authenticatie is onmisbaar. Hiermee heb je naast je wachtwoord nog een tweede controle nodig om in te loggen. Zelfs als je wachtwoord ooit uitlekt, heeft een aanvaller daardoor niet automatisch toegang tot je account. Het is misschien iets minder praktisch, maar wel veel veiliger.

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