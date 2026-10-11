Waarom je gebeld kunt worden door je eigen nummer (en dat gevaarlijk is)

Krijg je ineens een oproep van je eigen telefoonnummer, neem dan niet op – criminelen gebruiken deze slimme, nieuwe truc om je op te lichten.

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Waarom je gebeld kunt worden door je eigen nummer

Het lijkt misschien alsof je telefoon zichzelf belt, maar dat is niet zo. Oplichters gebruiken spoofing om een ander telefoonnummer op het scherm van de ontvanger te laten verschijnen. In werkelijkheid bellen ze vanaf een heel ander nummer. In sommige gevallen hoor je na het opnemen een automatisch bandje namens Amazon.

Je krijgt bijvoorbeeld te horen dat er op jouw naam een iPhone van 900 euro is besteld. Heb je die bestelling niet geplaatst? Dan moet je volgens de boodschap op een toets drukken om contact op te nemen. Doe dat vooral niet. Als je het keuzemenu volgt, krijg je bijvoorbeeld een zogenaamde Amazon-medewerker aan de lijn. Die probeert je vervolgens verder het verhaal in te trekken.

In sommige gevallen vragen de oplichters om een programma te installeren waarmee ze kunnen meekijken op je apparaat. Daarmee kunnen ze mogelijk geld overschrijven of schadelijke software installeren. Sommige slachtoffers krijgen het verzoek om vragen te beantwoorden of via WhatsApp verder te praten. Het doel is steeds hetzelfde: je vertrouwen winnen en je uiteindelijk zover krijgen dat je gegevens deelt, software installeert of andere handelingen uitvoert.

Dit moet je (niet) doen

Word je gebeld door je eigen nummer? Neem dan in elk geval níét op. Heb je toch opgenomen, verbreek het gesprek dan zo snel mogelijk en geef geen gegevens door. Het is zelfs het beste om tijdens zo’n verdacht gesprek helemaal niets te zeggen. Oplichters kunnen namelijk ook je stem opnemen en die later proberen te misbruiken.

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Heb je gegevens gedeeld of software geïnstalleerd? Neem dan direct contact op met de Fraudehelpdesk. Ook is het verstandig extra alert te zijn op verdachte sms’jes, WhatsApp-berichten en telefoontjes: je nummer is dan namelijk bekend bij de oplichters. Bedenk wel dat je telefoonnummer niet daadwerkelijk gehackt is wanneer je zo’n oproep krijgt. Het gaat slechts om een vervalst nummer dat op je scherm wordt weergegeven.

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