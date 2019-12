Internetbankieren, privé-informatie opslaan en foto’s delen: je doet van alles op je Mac. Je doet er daarom verstandig aan om je Mac te beveiligen. Je wil immers niet dat anderen bij je bestanden kunnen. Een Mac beveiligen doe je zo.



Mac beveiligen: 8 tips

Alhoewel macOS Catalina van zichzelf een veilig systeem is, heb je veiligheid grotendeels zelf in de hand. Wil je zo min mogelijk risico lopen dat iemand anders op jouw scherm kan meekijken, of inbreken? Dan moet je enkele maatregelen treffen.

1. Wachtwoorden

Een goed, sterk wachtwoord is ontzettend belangrijk, ook als het om je Mac gaat. Zo zorg je er namelijk voor dat niet iedereen zomaar kan inloggen op je computer. Is je huidige wachtwoord van het niveau “welkom123”? Dan is het tijd om deze te veranderen. Dat doe je zo:

Kies ‘Systeemvoorkeuren’ in het Apple-menu; Klik op ‘Gebruikers en groepen’ en selecteer jouw naam uit de lijst; Selecteer ‘Wijzig wachtwoord’ en volg de instructies op het scherm.

Naast een sterk hoofdwachtwoord, is het ook handig om andere diensten te vergrendelen. Je kunt hiervoor het best een wachtwoordmanager als LastPass of 1Password gebruiken. Deze programma’s kunnen sterke codes genereren, en onthouden ze ook. Om toegang te krijgen heb je één hoofdwachtwoord nodig (dus vergeet die niet).

2. Instellingen voor delen

De Mac stelt gebruikers in staat om bestanden op verschillende manieren met andere Macs te delen. Dat is op kantoor met collega’s misschien handig, maar bedenk of je het systeem altijd wilt openstellen om te delen. Via de optie ‘Delen’ in de Systeemvoorkeuren kun je daar aanpassingen in aanbrengen.

In dit scherm staat bijvoorbeeld ‘Bestandsdeling’. Als deze optie staat ingeschakeld, krijgen andere computers op hetzelfde netwerk toegang tot jouw bestanden. Ook andere vormen van delen staan hier, zoals ‘Schermdeling’, waarbij techneuten bijvoorbeeld op jouw scherm kunnen meekijken via het netwerk. Heb je hier allemaal niet mee te maken, dan kun je alle vinkjes het beste uitschakelen.



3. FileVault

FileVault is een extra optie van de Mac om gegevens op de harde schijf te beveiligen. Met het inschakelen van deze functie wordt alle inhoud automatisch gecodeerd. Daarmee leg je een extra beveiligingslaag over de bestanden op de Mac, waardoor niemand zonder wachtwoord er meer in kan, ook niet als kwaadwillenden een kopie zouden maken van de gegevens.

Je kunt FileVault inschakelen via ‘Beveiliging en privacy’ in de Systeemvoorkeuren. Tik hiervoor op het tweede tabblad en selecteer ‘Schakel FileVault in’. Eventueel moet je nog op het hangslot onderaan klikken, zodat je de instellingen mag bewerken. Bewaar de opgegeven herstelcode zorgvuldig, want deze heb je nodig om bij je gegevens te komen.

4. Privacy

In het Beveiliging en privacy-scherm van de Systeemvoorkeuren, vind je ook het tabblad ‘Privacy’. Hier staan apps en voorzieningen die toegang hebben tot je gegevens. Mogelijk heb je locatievoorzieningen aanstaan voor het weerbericht bij jou in de buurt of voor antwoorden van Siri. Vooral het onderdeel ‘Toegankelijkheid’ is belangrijk. Hier staan de apps die enige vorm van controle over je Mac kunnen overnemen. Dat kan niet altijd kwaad, maar even checken om welke programma’s het gaat, is altijd goed.

5. Antivirus en firewall

Hoewel het klopt dat er op macOS minder virussen te vinden zijn dan op bijvoorbeeld Windows, is de Mac ook vatbaar voor malware en kwaadaardige code. Het is daarom niet onverstandig om een virusscanner te installeren die ze voor je opzoekt en verwijdert. Er zijn verschillende antivirus-programma’s voor de Mac. Goede opties zijn Bitdefender en Kaspersky.

Als extra maatregel kun je er ook nog voor kiezen om de firewall van de Mac aan te zetten. Die zorgt ervoor dat onbevoegde toepassingen, programma’s en voorzieningen geen inkomende verbindingen accepteren. In inschakelen van de Firewall doe je via ‘Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > Firewall’.

6. Installeer updates

Updaten is wellicht niet je favoriete klusje, maar doe het wel. Via updates voegt Apple namelijk niet alleen nieuwe functies toe, maar verbetert het ook zwakke plekken in de software. Dit advies gaat daarom ook op voor updates voor je iPhone, iPad en Apple Watch. Daarnaast is het verstandig om altijd de meest recente versie van apps die je gebruikt te installeren.

7. Gebruik een VPN

Een virtual private network (VPN) gebruik je om internetverkeer te versleutelen en anoniem te maken. Met een VPN zet je een nieuwe, versleutelde verbinding op die je locatie verhult en waarmee je het voor kwaadwillenden lastig maakt om via het netwerk in te breken. Dit is vooral handig als je van openbare wifi-netwerken gebruikmaakt, bijvoorbeeld in cafés of op gastnetwerken van bedrijven of scholen. Maar ook als je om privacy geeft is het gebruiken van een VPN een must.

8. Gebruik je verstand

Technologie kan een hoop, maar niet logisch nadenken. Dat moet jij doen. Wees daarom altijd voorzichtig. Stuurt iemand (die je niet kent) een link via e-mail? Controleer dan eerst de link op eigenaardigheden en hierbij geldt: bij twijfel, niet klikken! Wees ook voorzichtig met het binnenhalen van programma’s. Haal daarom bij voorkeur apps uit de App Store van Apple.

