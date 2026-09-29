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Let op: zo kom je erachter of iemand (ongewenst) thuis je wifi gebruikt

Maurice Snijders
Maurice Snijders
29 september 2026, 19:08
2 min leestijd
Let op: zo kom je erachter of iemand (ongewenst) thuis je wifi gebruikt

Heb je het idee dat je wifi thuis ineens trager is? Controleer dan eens welke apparaten met je netwerk verbonden zijn. Zo doe je dat.

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Ontdek of iemand je wifi gebruikt

Je wifi-netwerk is waarschijnlijk met meer apparaten verbonden dan je denkt. Naast je iPhone en Mac kunnen bijvoorbeeld je smart-tv, slimme speaker, printer en andere apparaten verbinding maken. Toch kan het verstandig zijn om af en toe te controleren welke apparaten toegang hebben. Zie je een onbekend apparaat, dan is er mogelijk ook iemand anders die jouw wifi gebruikt.

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Zo controleer je het

De eenvoudigste manier om dit te controleren, is via de instellingen van je router. Je opent daarvoor de beheerpagina van je router. Het exacte adres verschilt per provider, maar staat vaak in de handleiding of op een sticker op de router.

Log in met je beheerdersgegevens en zoek naar een onderdeel als ‘Verbonden apparaten’, ‘Apparaten’, ‘Clients’ of ‘Network map’. Je krijgt dan een lijst te zien met apparaten die op dat moment verbinding hebben met je netwerk. Vaak zie je daarbij de apparaatnaam, het IP-adres en soms het MAC-adres.

wifi

Onbekend apparaat

Zie je een naam die je niet herkent, dan betekent dat niet automatisch dat iemand jouw wifi gebruikt. Sommige apparaten krijgen namelijk een cryptische naam, of worden simpelweg als onbekend apparaat weergegeven. Controleer daarom eerst welke apparaten je zelf in huis hebt. Denk ook aan apparaten van gezinsleden en andere slimme apparaten die je misschien vergeten bent.

Kom je er echt niet achter om welk apparaat het gaat? Dan kun je het tijdelijk uitschakelen, of de verbinding blokkeren via de router. Controleer daarna of een apparaat uit je eigen huis misschien niet meer werkt.

Wifi-wachtwoord aanpassen

Vermoed je dat iemand ongewenst toegang heeft? Dan is het verstandig om je wifi-wachtwoord te veranderen. Kies een sterk, uniek wachtwoord dat je niet voor andere accounts gebruikt. Na het wijzigen van het wachtwoord worden bestaande verbindingen doorgaans verbroken en moeten jouw eigen apparaten opnieuw verbinding maken. Controleer ook meteen of je router gebruikmaakt van moderne wifi-beveiliging, zoals WPA2 of WPA3.

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