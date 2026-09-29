Let op: zo kom je erachter of iemand (ongewenst) thuis je wifi gebruikt

Heb je het idee dat je wifi thuis ineens trager is? Controleer dan eens welke apparaten met je netwerk verbonden zijn. Zo doe je dat.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ontdek of iemand je wifi gebruikt

Je wifi-netwerk is waarschijnlijk met meer apparaten verbonden dan je denkt. Naast je iPhone en Mac kunnen bijvoorbeeld je smart-tv, slimme speaker, printer en andere apparaten verbinding maken. Toch kan het verstandig zijn om af en toe te controleren welke apparaten toegang hebben. Zie je een onbekend apparaat, dan is er mogelijk ook iemand anders die jouw wifi gebruikt.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Zo controleer je het

De eenvoudigste manier om dit te controleren, is via de instellingen van je router. Je opent daarvoor de beheerpagina van je router. Het exacte adres verschilt per provider, maar staat vaak in de handleiding of op een sticker op de router.

Log in met je beheerdersgegevens en zoek naar een onderdeel als ‘Verbonden apparaten’, ‘Apparaten’, ‘Clients’ of ‘Network map’. Je krijgt dan een lijst te zien met apparaten die op dat moment verbinding hebben met je netwerk. Vaak zie je daarbij de apparaatnaam, het IP-adres en soms het MAC-adres.

Onbekend apparaat

Zie je een naam die je niet herkent, dan betekent dat niet automatisch dat iemand jouw wifi gebruikt. Sommige apparaten krijgen namelijk een cryptische naam, of worden simpelweg als onbekend apparaat weergegeven. Controleer daarom eerst welke apparaten je zelf in huis hebt. Denk ook aan apparaten van gezinsleden en andere slimme apparaten die je misschien vergeten bent.

Kom je er echt niet achter om welk apparaat het gaat? Dan kun je het tijdelijk uitschakelen, of de verbinding blokkeren via de router. Controleer daarna of een apparaat uit je eigen huis misschien niet meer werkt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wifi-wachtwoord aanpassen

Vermoed je dat iemand ongewenst toegang heeft? Dan is het verstandig om je wifi-wachtwoord te veranderen. Kies een sterk, uniek wachtwoord dat je niet voor andere accounts gebruikt. Na het wijzigen van het wachtwoord worden bestaande verbindingen doorgaans verbroken en moeten jouw eigen apparaten opnieuw verbinding maken. Controleer ook meteen of je router gebruikmaakt van moderne wifi-beveiliging, zoals WPA2 of WPA3.

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Schrijf je gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!