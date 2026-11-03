Nieuwe vorm van oplichting: doe dit níét met je bankpas en smartphone

Er wordt gewaarschuwd voor een gevaarlijke nieuwe vorm van oplichting, waarbij criminelen je bankrekening kunnen plunderen via je smartphone. Pas op voor deze truc!

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Nieuwe vorm van oplichting

Er gaat een nieuwe vorm van oplichting rond in Nederland! De politie waarschuwt voor een gevaarlijke truc, waarbij criminelen zich voordoen als medewerkers van je bank. Oplichters bellen slachtoffers met de mededeling dat er verdachte activiteiten op hun bankrekening zijn ontdekt. In werkelijkheid proberen ze juist toegang te krijgen tot het geld op je rekening. Wees dus extra alert als je wordt gebeld door je bank, want de kans bestaat dat je met oplichters te maken hebt.

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Deze vorm van oplichting begint vaak met een automatisch telefoontje. Je krijgt een ingesproken bericht te horen, waarin wordt gewaarschuwd voor verdachte betalingen. De stem vraagt je vervolgens om op een cijfer te drukken als je de betalingen niet herkent. Je wordt daarna doorgeschakeld naar een zogenaamde bankmedewerker, die je vertelt dat je snel moet handelen om je geld veilig te stellen. Zo proberen criminelen de druk op te voeren, terwijl er in praktijk helemaal niets aan de hand is.

Zo werkt de gevaarlijke truc

De criminelen gebruiken kunstmatige intelligentie (AI) om geloofwaardige geluidsfragmenten te maken. Volgens de politie worden slachtoffers onder druk gezet om een speciale app te downloaden. De zogenaamde bankmedewerker vertelt dat je de bankpas moet blokkeren door deze tegen je smartphone te houden. Dat lijkt een veilige handeling, maar oplichters gebruiken dit juist om geld van je rekening te stelen.

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Met de geïnstalleerde applicatie worden gegevens van de NFC-chip in je bankpas doorgestuurd naar een andere telefoon. NFC is de techniek waarmee je bijvoorbeeld contactloos kunt betalen met je iPhone. Bij deze nieuwe vorm van oplichting staat één van de criminelen ondertussen klaar bij een geldautomaat, zodat die de doorgestuurde gegevens kan gebruiken om geld op te nemen. Op deze manier kunnen criminelen duizenden euro’s buitmaken, zonder dat je doorhebt wat er gebeurt.

De politie maakte op 20 oktober 2026 bekend dat er bij deze vorm van oplichting ongeveer 170 slachtoffers zijn gemaakt. De totale schade bedroeg zo’n 380.000 euro in slechts drie weken tijd. De slachtoffers kwamen uit heel Nederland en waren van verschillende leeftijden. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden en zijn de gebruikte servers offline gehaald. De data van deze servers wordt nog onderzocht door de politie.

Voorkom oplichting via je iPhone

Word je gebeld door iemand die beweert namens je bank contact op te nemen? Wees dan voorzichtig en volg nooit zomaar de instructies van de beller. Een echte bankmedewerker vraagt je niet om een speciale app te downloaden, je bankpas tegen je smartphone te houden of je pincode te delen. Krijg je toch zo’n verzoek, verbreek dan direct de verbinding. Zo weet je zeker dat je gegevens én spaargeld veilig blijven.

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Twijfel je of het telefoontje betrouwbaar is? Zoek zelf het officiële telefoonnummer van je bank op en neem contact op. Download geen onbekende apps via links die je tijdens een telefoongesprek ontvangt. Criminelen proberen je met deze nieuwe vorm van oplichting onder druk te zetten, zodat je sneller persoonlijke gegevens deelt. Op die manier kan een telefoongesprek je al snel veel geld kosten, zonder dat je het doorhebt.

Heb je toch een app geïnstalleerd en je bankpas tegen je smartphone gehouden? Neem dan onmiddellijk contact op met je bank om je rekening te laten controleren en indien nodig te blokkeren. Doe bovendien aangifte bij de politie en bewaar eventuele berichten die je van de oplichters hebt ontvangen. Zo voorkom je mogelijk verdere schade door deze gevaarlijke vorm van oplichting. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!