Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor augustus 2024

Er worden in augustus 2024 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor augustus.

Nieuw op Netflix: augustus 2024

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in augustus 2024 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. The Umbrella Academy (seizoen 4)

Het is tijd om afscheid te nemen van je favoriete helden, want dit is het laatste seizoen van The Umbrella Academy. In deze serie volg je een groepje broers en zussen met superkrachten dat na lange tijd weer samenkomt als hun vader overlijdt. Vervolgens struikelen de helden in het ene na het andere avontuur waarbij de wereld telkens weer op het spel staat. In dit seizoen komt de groep terecht in een nieuwe tijdlijn waar ze geen superkrachten hebben.

Het vierde seizoen van The Umbrella Academy kijk je vanaf 8 augustus op Netflix.

2. Emily in Paris (seizoen 4 deel 1)

Emily in Paris is ook alweer toe aan het vierde seizoen. In deze serie volg je de avonturen van de Amerikaanse Emily in de Franse hoofdstad. Dit seizoen heeft Emily plots weer oog voor al het mannelijk schoon in de stad, waar de winter is aangebroken.

Het eerste deel van het vierde seizoen van Emily in Paris kijk je vanaf 15 augustus op Netflix.

3. KAOS

Jeff Goldblum speelt niemand minder dan Griekse oppergod Zeus in deze nieuwe serie. Zijn bestaan wordt op zijn kop gezet als hij een nieuwe rimpel op zijn voorhoofd ontdekt. Betekent dat letterlijk het einde van de wereld?

KAOS kijk je vanaf 29 augustus op Netflix.

4. Terminator Zero

Terminator Zero is een anime, waarin de route richting Judgment Day vanuit een andere plek op aarde wordt bekeken. In de serie volg je de ontwikkeling van een AI-systeem dat in Japan wordt gemaakt om tegen Skynet te concurreren. Als een robotmoordenaar de bedenker en zijn kinderen bedreigt, schiet een soldaat uit de toekomst te hulp.

Terminator Zero kijk je vanaf 29 augustus op Netflix.

5. The Union

In deze actiekomedie met Mark Wahlberg en Halle Berry, komt Mike er achter dat zijn schoolvriendinnetje tegenwoordig een superspion is. Natuurlijk is de doodnormale Mike de enige die kan helpen met een belangrijke missie.

The Union kijk je vanaf 16 augustus op Netflix.

Apple TV Plus augustus 2024

In augustus kijk je op Apple TV Plus nog naar nieuwe afleveringen van Sunny, Time Bandits en Lady in the Lake. Daarnaast kun je de volgende nieuwe dingen verwachten.

Cowboy Cartel

In deze documentaireserie word je meegenomen in het het verhaal van een beginnende FBI-agent die witwasserij in de Amerikaanse paardensport ontdekt en zo achter een Mexicaans drugskartel komt.

Cowboy Cartel kijk je vanaf 2 augustus op Apple TV Plus.

The Instigators

Matt Damon en Casey Affleck spelen twee dieven die na een geflopte kraak op de vlucht zijn samen met een therapeut.

The Instigators kijk je vanaf 9 augustus op Apple TV Plus.

Bad Monkey

Vince Vaughn speelt Andrew Yancy, die uit de Miami Police Department is gegooid, maar terug denkt te keren als hij een moordzaak op kan lossen.

Bad Monkey kijk je vanaf 14 augustus op Apple TV Plus.

Pachinko (seizoen 2)

Na het succesvolle eerste seizoen, is Pachinko terug om meer te vertellen over een Koreaanse familie in Japan vlak na de Tweede Wereldoorlog.

Pachinko kijk je vanaf 23 augustus op Apple TV Plus.

Disney Plus augustus 2024

Kingdom of the Planet of the Apes – 2 augustus

– 2 augustus Are You Sure?! – 8 augustus

– 8 augustus Only Murders in the Building (seizoen 4) – 27 augustus

Videoland augustus 2024

De Roelvinkjes (seizoen 3) – 5 augustus

(seizoen 3) – 5 augustus De Verraders Australië (seizoen 2) – 10 augustus

(seizoen 2) – 10 augustus Mocro Maffia: Taxi – 23 augustus

– 23 augustus Philippe Geubels: Geubels Gaat in Bad – 30 augustus

Prime Video augustus 2024

Batman: Caped Crusader – 1 augustus

– 1 augustus One Fast Move – 8 augustus

– 8 augustus Fboy Island – 15 augustus

– 15 augustus Jackpot! – 15 augustus

– 15 augustus The Lord of the Rings: The Rings of Power (seizoen 2) – 28 augustus

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor augustus 2024.