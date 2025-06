Handige tips voor je Apple TV waar je nog nooit van hebt gehoord

Veel mensen gebruiken de Apple TV alleen maar voor het starten en stoppen van series en films – deze iPhone-tips leren je extra mogelijkheden.

Lees verder na de advertentie.

Handige tips voor je Apple TV

Als ze de Apple TV eenmaal hebben ingesteld met Apple TV+, kijken de meeste mensen niet meer om naar alle mogelijkheden en instellingen. In deze iPhone-tips leren we je een aantal handigheidjes die vast wel een keer van pas komen.

1. Snel het scherm dimmen

Wil je snel even het scherm kunnen dimmen en dat ook weer net zo snel ongedaan maken zonder de instellingen in te duiken? Dat kan met de Activeringsknop. Je stelt het als volgt in:

Open de Instellingen op je Apple TV;

Ga naar ‘Toegankelijkheid’;

Scrol naar beneden en klik op ‘Activeringsknop’;

Vink de optie ‘Verminder witpunt’ aan.

Wanneer je voortaan drie keer snel achter elkaar op de knop ‘Vorige’ op je afstandsbediening drukt, dimt het scherm. Ongedaan maken? Druk nog eens drie keer achter elkaar.

Je kunt overigens ook twee functies selecteren. Wanneer je de knop vervolgens gebruikt, krijg je beide opties in beeld, waarvan je er dan eenvoudig één kunt kiezen.

2. De toetsenbordindeling veranderen

Zoeken via je afstandsbediening op de Apple TV kan best lastig zijn omdat je de cursor zo ver moet verplaatsen. Het helpt als je de toetsenbordindeling op ‘Raster’ zet in plaats van ‘Lineair’. Je komt dan overal een stuk sneller bij. Dit stel je zo in:

Open de Instellingen op je Apple TV;

Ga naar ‘Algemeen’;

Ga naar ‘Toetsenbordindeling’;

Vink de optie ‘Raster’ aan.

3. Een foto laten zien op je Apple TV

De meeste mensen gebruiken de optie ‘Synchrone weergave’ in het bedieningspaneel wanneer ze en foto op de Apple TV willen laten zien. Alleen laat je dan het hele scherm van je iPhone zien en niet alleen die ene foto. Gelukkig kan het ook op een andere manier:

Open de betreffende foto op je iPhone;

Tik op ‘Delen’ en dan op ‘AirPlay’;

Tik onder in beeld op je Apple TV.

Die ene foto is nu zichtbaar op je Apple TV. Als je nu door de Foto’s-app bladert, ziet niemand dat. Hetzelfde geldt voor eventuele meldingen die je ontvangt. Pas wanneer je een andere foto opent, verschijnt die ook op je Apple TV.

4. Snel wisselen van screensaver

Er zijn een aantal screensavers waaruit je kunt kiezen en je kunt er snel en gemakkelijk tussen wisselen. Wanneer je de huidige screensaver ziet, hoef je alleen maar op de knop ‘Omhoog’ te drukken op je afstandsbediening. Vervolgens scrol je horizontaal door de opties. Als je je foto’s hebt gesynchroniseerd, kun je daarvoor kiezen. En er is ook een Snoopy-screensaver.

5. Touch-functie afstandsbediening uitschakelen

Heb je een recente Apple TV, dan kun je de bovenste knop op je afstandsbediening gebruiken door te klikken, maar ook door te vegen. Als je niet zo handig bent in dat laatste, dan is die touch-functie alleen maar vervelend. In dat geval schakel je hem gewoon uit. Dat gaat zo:

Open de Instellingen op je Apple TV;

Ga naar ‘Afstandsbedieningen en apparaten’;

Ga naar ‘Clickpad’;

Vink de optie ‘Alleen klikken’ aan.

6. Stuur het geluid naar je AirPods

Kijk je in je eentje en wil je je partner of huisgenoot niet storen? Dan stuur je het geluid gewoon naar je AirPods. Dat werkt heel eenvoudig:

Druk lang op de tv-knop op je afstandsbediening;

In het menu dat rechtsboven verschijnt, ga je naar ‘Audio’;

Selecteer je AirPods (haal ze eerst uit de oplaadcase).

Meer iPhone-tips?

Vond je deze iPhone-tips leuk en wil je er nog meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!