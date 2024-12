Nieuw op Netflix en Apple TV Plus: bekijk onze tips voor december 2024

Er worden in december 2024 weer de nodige topfilms en series toegevoegd op Netflix, Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video. Maar wat moet je kijken? Dat lees je in dit artikel met onze streamingtips voor december.

Nieuw op Netflix: december 2024

Op Netflix komen er regelmatig nieuwe series en films beschikbaar. Daarom blikken we op iPhoned elke maand vooruit op het nieuwe aanbod met de beste tips. Vaak zijn dit nieuwe series en films, maar ook oude favorieten verschijnen regelmatig met een nieuw seizoen op Netflix. Wij vertellen je wat er in december 2024 nieuw is op Netflix!

Het enige wat jij nog moet doen is de serie of film in je eigen lijst zetten, of direct op play te drukken wanneer het zover is. Met onze ‘Nieuw op Netflix’-gids ben je elke maand razendsnel op de hoogte van de onmisbare series en films. Scrol ook verder om te zien wat er nieuw is op Apple TV Plus, Disney Plus, Videoland en Prime Video.

1. Squid Game (seizoen 2)

We hebben er lang op moeten wachten, maar we kunnen met kerst eindelijk genieten van het tweede seizoen van Koreaanse hitserie Squid Game. Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) is terug en vindt zichzelf opnieuw middenin de dodelijke spellen van Squid Game. Kan hij dit een tweede keer overleven om de organisatie te stoppen?

Het tweede seizoen van Squid Game kijk je vanaf 26 december op Netflix.

2. Mary

In de Netflix-film Mary wordt het verhaal van Maria, de moeder van Jezus, verteld. Koning Herodus (gespeeld door Anthony Hopkins) verplicht zijn soldaten om alle kinderen in de regio te doden, om zo een profetie tegen te houden. Maria, die zwanger is geworden zonder man, moet daarom vluchten.

Mary kijk je vanaf 6 december op Netflix.

3. Queer Eye (seizoen 9)

In Queer Eye worden mensen door de Fab 5 geholpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Dit keer zonder Bobby voor de make-over de huizen, maar de groep verwelkomt een nieuwe hunk alsof er niets is gebeurd.

Het negende seizoen van Queer Eye kijk je vanaf 11 december op Netflix.

4. No Good Deed

Van de makers van Dead to Me verschijnt een nieuwe serie op Netflix. Ray Romano en Lisa Kudrow spelen een stel dat hun huis probeert te verkopen, maar iedereen heeft geheimen: de verkopers, de geïnteresseerden, de buren en misschien zelfs de makelaar.

No Good Deed kijk je vanaf 12 december op Netflix.

5. Carry-on

Taron Egerton speelt een vliegveldbeveiliger die tijdens de kerst moet werken. Daar ontmoet hij een mysterieuze reiziger (Jason Bateman) die hem dwingt tot het toelaten van een gevaarlijk pakketje.

Carry-on kijk je vanaf 13 december op Netflix.

Apple TV Plus december 2024

Natuurlijk kijk je in december op Apple TV Plus onder andere verder naar de spannende tweede seizoenen van Silo en Bad Sisters. Daarnaast kun je de volgende films en series verwachten.

Fly Me to the Moon

NASA wil naar de maan, maar het wil niet lukken met de middelen die ze hebben. Het is daarom hoog tijd om het imago van de organisatie op te krikken om zo meer geld binnen te harken. Gelukkig komt daar een marketingspecialist voor om de hoek kijken.

Fly me to the Moon kijk je vanaf 6 december op Apple TV Plus.

Wonder Pets: In The City

Met een aparte animatietijl, alsof de figuurtjes zo uit tijdschriften zijn geknipt, is Wonder Pets echt bedoeld voor de allerkleinsten. Met de kracht van vriendschap redden deze diertjes zich uit elke situatie.

Wonder Pets: In the City kijk je vanaf 13 december op Apple TV Plus.

The Secret Lives of Animals

In deze tiendelige serie zie je bijzonder gedrag van dieren dat nog nooit eerder op camera is vastgelegd. Met maar liefst 77 soorten uit 24 landen. Van de zeehond tot de vogelspin, van een octopus tot een muis.

The Secret Lives of Animals kijk je vanaf 18 december op Apple TV Plus.

Disney Plus december 2024

Een nieuwe Star Wars-serie, een nieuw Marvel-seizoen en een spin-off van de Inside Out-films. Disney vermaakt ons goed in deze koude maand.

Star Wars: Skeleton Crew – 4 december

– 4 december Dream Productions – 11 december

– 11 december Elton John: Never Too Late – 13 december

– 13 december What If…? (seizoen 3) – 22 december

Videoland december 2024

Hoewel het nieuwe seizoen van Winter Vol Liefde pas in januari begint, kunnen we december wel alvast kennis maken met de nieuwe B&B-houders uit B&B Vol Liefde 2025. Daarnaast speelt Georgina Verbaan in een Nederlandse versie van How to Get Away With Murder.

Explosief Nederland – 11 december

– 11 december Onopgelost – 13 december

– 13 december Het Criminele Jaar 2024 – 16 december

– 16 december B&B Vol Liefde De Aftrap – 21 december

– 21 december All You need is Love Kerstspecial – 24 december

Prime Video december 2024

De makers van Love, Death & Robots komen met een nieuwe reeks korte animatiefilms, gebaseerd op bekende games. Daarnaast lijkt de Nederlandse film Dit is geen kerstfilm verdacht veel op een kerstfilm.

De Tatta’s: de serie – 6 december

– 6 december The Sticky – 6 december

– 6 december Secret Level – 10 december

– 10 december Dit is geen kerstfilm – 19 december

– 19 december Beast Games – 19 december

Dit waren onze tips voor Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus, Videoland en Prime Video voor december 2024.