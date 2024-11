Kijk je graag naar films op Netflix? Dan moet je deze codes eens proberen. Zo heb je opeens flink meer films om te kijken!

Geheime codes voor Netflix: zo kijk je véél meer films

Op Netflix zijn ontzettend veel films en series te kijken. Maar de app laat je standaard niet alle content zien. Netflix toont vooral hun eigen producties en daarnaast heeft de streamingdienst de neiging om bepaalde categorieën te pushen.

Maar als je het Netflix-aanbod in een bepaald genre wilt zien? Je kunt proberen te zoeken, maar er is een makkelijkere manier. Je kunt een geheime code gebruiken.

Ieder genre op Netflix heeft een eigen cijferreeks. Met die codes krijg je rubrieken met films en series te zien, die je anders standaard nooit had gekregen. Helemaal geheim zijn de codes inmiddels niet meer, maar als je weet hoe je ze kunt gebruiken zijn er een hoop toffe films te ontdekken.

De codes moet je op een specifieke manier gebruiken. Je kunt ze jammer genoeg niet toepassen in de app op je iPhone of iPad. Om de codes in te voeren moet je even achter je MacBook of pc gaan zitten en de Netflix-website in een browser openen.

Geheime codes voor Netflix gebruiken om meer films te kunnen kijken Open een browser op je MacBook of pc; Typ de volgende url netflix.com/browse/genre/ in de adresbalk; Voeg de geheime code toe aan het eind van het webadres (de codes vind je verderop in dit artikel); Druk op [Enter] om de lijst met films te bekijken; Wil je de film liever in je app bekijken? Dan plaats je de muis op de film en wacht je even. Klik daarna op het plus-teken ‘Toevoegen aan Mijn lijst’; Wanneer je nu de Netflix-app opent op je iPhone vind je de films door te tikken op ‘Mijn Netflix’ en dan ‘Mijn lijst’.

Geheime codes voor Netflix: overzicht

Dit zijn de codes die je kunt gebruiken om films in een specifiek genre te vinden.

Actie en avontuur – 1365

43040 – Actiekomedie

1568 – Actie science fiction en fantasy

43048 – Actiethrillers

7442 – Avontuurlijke films

77232 – Aziatische actiefilms

46576 – Klassieke actie en avontuur

10118 – Strips en superhelden

9584 – Crime actie en avontuur

11828 – Internationaal actie en avontuur

20541 – Hijacking films

8985 – Martial arts films

2125 – Militaire actie en avontuur

10702 – Spy action & adventure

7700 – Westerns

Anime – 7424

11881 – Volwassen animatiefilms

2729 – Anime Sci-Fi

2653 – Anime actie

9302 – Anime komedie

452 – Anime drama

11146 – Anime fantasy

3063 – Anime feature films

10695 – Anime horror

6721 – Anime series

Films voor kinderen en families – 783

67673 – Disney

10659 – Leerzaam voor kinderen

51056 – Familie feature films

52843 – Muziek voor kinderen

10056 – Films gebaseerd op kinderboeken

6796 – Films voor 0 tot 2 jaar

6962 – Films voor 11 tot 12 jaar

6218 – Films voor 2 tot 4 jaar

5455 – Films voor 5 tot 7 jaar

561 – Films voor 8 tot 10 jaar

11177TV – Tekenfilms

Kerstfilms

1527064 – Britse kerstfilms voor kinderen en families

1721544 – Canadese kerstfilms voor kinderen en families

1474017 – Kerstfilms voor kinderen en families

1477206 – Kerstfilms voor kinderen en families voor 11 tot 12 jaar

1477201 – Kerstfilms voor kinderen en families voor 5 tot 7 jaar

1477204 – Kerstfilms voor kinderen en families voor 8 tot 10 jaar

1476024 – Kerstfilms voor kinderen en families uit de 90’s

1527063 – Europese kerstfilms voor kinderen en families

1475066 – Feel-good kerstfilms voor kinderen en families

1475071 – Grappige kerstfilms voor kinderen en families

1394527 – Romantische kerstfilms

Klassieke films – 31574

47147 – Science fiction en fantasy

46576 – Actie en avontuur

31694 – Komedie

29809 – Drama’s

32392 – Musical komedie

31273 – Romatische films

46588 – Thrillers

48744 – Oorlogsfilms

47465 – Westerns

7687 – Film Noir

53310 – Stille films

Komedie – 6548

9302 – Anime

869 – Donkere

4426 – Internationale

89585 – Horror

1402 – Late Night

26 – Mockumentaries

13335 – Musicals

2700 – Politiek

5475 – Romatisch

4922 – Satire

9702 – Screwball

10256 – Slapstick

5286 – Sport

11559 – Stand-up Comedy

3519 – Tiener

Documentaires – 6839

3652 – Documentaires over biologie

9875 – Documentaires over misdaad

5161 – Internationale documentaires

5349 – Historische documentaires

4006 – Militaire documentaires

90361 – Documentaires over muziek en concerten

7018 – Documentaires over politiek

10005 – Documentaires over religie

2595 – Documentaires over wetenschap

3675 – Sociaal-culturele documentaires

2760 – Documentaires over spiritualiteit

180 – Documentaires over sport

1159 – Documentaires over reizen en avontuur.

Drama’s – 5763

11 – Oorlog

6889 – Crime

4961 – Gebaseerd op boeken

3653 – Gebaseerd op het echte leven

500 – LGBT

6616 – Politiek

1255 – Romantisch

5012 – Showbiz

3947 – Sociale problemen

7243 – Sport

Internationale films – 78367

3761 – Afrikaans

77232 – Aziatische actie

5230 – Australisch

262 – Belgisch

10757 – Brits

3960 – Chinees

32473 – Klassiek

10606 – Nederlands

5254 – Oost-Europees

6485 – Sci-Fi en fantasy

11828 – Actie en avontuur

4426 – Komedie

5161 – Documentaires

2150 – Drama’s

8243 – LGBTQ

8654 – Horrorfilms

10306 – Thrillers

58807 – Frans

58886 – Duits

61115 – Grieks

10463 – Indiaas

58750 – Iers

8221 – Italiaans

10398 – Japans

5685 – Koreaans

1613 – Latijn-Amerikaans

5875 – Midden-Oost

63782 – Nieuws-Zeelands

7153 – Romantisch

11567 – Russisch

9292 – Scandinavisch

9196 – Zuid-Aziatisch

58741 – Spaans

434295 – Taiwanees

1133133 – Turks

Horrorfilms – 8711

10944 – Cultfilms

45028 – Diepzeefilms

8654 – Internationale horrorfilms

89585 – Horrorkomedie

947 – Monsterfilms

6998 – Satanistische films

8646 – Slasher and seriemoordenaarfilms

42023 – Bovennatuurlijke films

52147 – Teen screams

75804 – Vampierfilms

75930 – Weerwolffilms

75405 – Zombiefilms

Onafhankelijke films – 7077

11079 – Experimentele films

11804 – Actie en avontuur

4195 – Komedies

384 – Drama’s

3269 -Thrillers

9916 – Romantische films

LGBTQ – 5977

7120 – Komedie

4720 – Documentaires

500 – Drama’s

3329 – Romantische films

Muzikaal – 1701

32392 – Klassieke musicals

1105 – Country en western/folk

59433 – Disney musicals

10271 – Jazz

52843 – Muziek voor kinderen

10741 – Latijns

13335 – Musicals

3278 – Rock en pop-concerten

13573 – Showbiz musicals

55774 – Musicals op het podium

9472 – Urban & dance-concerten

2856 – Wereldmuziek-concerten

Romantische films – 8883

31273 – Klassieke films

36103 – Gekke films

5475 – Romantische films

1255 – Romantische drama’s

502675 – Romantische favorieten

7153 – Romantische internationale films

9916 – Romantische onhafhankelijke films

Science fiction en fantasy – 1492

1568 – Actie Sci-Fi en fantasy

3327 – Alien Sci-Fi

47147 – Klassiek Sci-Fi en fantasy

4734 – Cult Sci-Fi en fantasy

9744 – Fantasy

6485 – Internationaal Sci-Fi en fantasy

6926 – Sci-Fi avontuur

3916 – Sci-Fi drama’s

1694 – Sci-Fi horrorfilms

11014 – Sci-Fi thrillers

Sportfilms – 4370

12339 – Honkbal

12762 – Basketbal

12443 – Boxen

12803 – American Football

8985 – Martial arts movies

6695 – Martial arts, boxing & wrestling

12549 – Voetbal

9327 – Sport & Fitness

5286 – Sport komedie

180 – Sport documentaires

7243 – Sport drama’s

Thrillers – 8933

43048 – Actie thrillers

46588 – Klassieke thrillers

10499 – Crime thrillers

10306 – Internationale thrillers

31851 – Gangster films

3269 – Onafhankelijke thrillers

9994 – Mysteries

10504 – Politieke thrillers

5505 – Psychologische thrillers

11014 – Sci-Fi thrillers

9147 – Spion thrillers

11140 – Bovennatuurlijke thrillers

Overig