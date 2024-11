Dit zijn de tien beste films ooit op Netflix (die je wél wilt zien)

Heb je Netflix, maar weet je even niet wat je moet kijken? Geen probleem, wij zetten de beste films van de streamingdienst voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De tien beste films op Netflix (die je wél wilt zien)

Als je Netflix al wat langer hebt, weet je soms gewoon niet wat je moet kijken. Het aanbod is enorm en dat is prima. Maar daardoor raken de écht goede films regelmatig bedolven onder een lading zeer slechte B-films (denk aan 365 Days). En die films wil je toch echt niet op je netvlies krijgen. Het kan ook zijn dat je nu nog geen Netflix hebt, en eens wilt weten wat nou de echte kaskrakers zijn.

Daarom hebben wij de beste tien films ooit op Netflix voor je op een rij gezet. Dan heb je meteen een lijst met films die je kunt kijken als weer eens doelloos rondsurft door het aanbod. Dit lijstje hebben we gebaseerd op de scores van de IMDB-website. Let op: sommige films zijn ook op andere streamingdiensten te zien. Daarnaast verdwijnen films zo nu en dan, dus wees er op tijd bij.

Top tien beste Netflix-films

Zoals je ziet, zit hier van alles tussen en is er voor ieder wat wils. Wil je nog meer films (of series) die het waard zijn om te kijken, dan heeft Netflix zelf ook een aantal handige lijstjes voor je.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Om die te vinden moet je in het filmoverzicht van de app wat naar beneden scrollen. Je krijgt dan de lijst met films te zien die op dit moment populair in Nederland zijn. Je vindt ze onder het kopje ‘Top 10 van films in Nederland vandaag’. Daarnaast heeft Netflix ook de ‘Top 10 van series in Nederland vandaag’.

Welke film of serie vind jij de beste? Laat het ons weten in de reacties!