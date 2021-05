iPhone-naam veranderen: zo geef je je toestel een nieuwe naam

Vind je de standaard iPhone-naam “iPhone van …” niet leuk genoeg? Dan kun je de naam heel makkelijk veranderen. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Lees verder na de advertentie.

Tip: Zo verander je de naam van je iPhone of iPad

De apparaatnaam van je iPhone of iPad zie je overal terug. Zo zie je het staan als je gebruikmaakt van AirDrop, of wanneer je een persoonlijke hotspot inschakelt. Het is daarom wel fijn als je tevreden bent over de naam.

Gelukkig is het veranderen van je iPhone-naam zo gepiept. Zo werkt het:

Ga naar Instellingen en tik op ‘Algemeen’; Tik op ‘Info’; Bovenin staat je naam. Tik op het kruisje om je iPhone-naam te veranderen; Vul een nieuwe naam in en tik op ‘Gereed’ als je tevreden bent.

Het veranderen van je iPhone-naam kun je zo vaak doen als je wil. Bovenstaande stappen werken ook wanneer je de naam van je iPad of iPod touch wil wijzigen.

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom je je iPhone-naam zou willen veranderen. Een mogelijke reden is privacy. Je kunt bijvoorbeeld een nickname gebruiken in plaats van je echte naam.

Naam veranderen op de Mac

Zodra je je naam hebt aangepast kom je deze ook tegen in de Finder, het programma op je Mac. Daarover gesproken, je kunt de naam van je iPhone ook via de Finder wijzigen:

Open de Finder op je Mac en zorg dat je iPhone gekoppeld is met je computer; Druk op je toestel in de linkerkolom en dubbelklik daarna op de naam; Voer nu je nieuwe iPhone-naam in en klaar is Kees.

Meer iPhone-tips

Wil je meer van zulke handige tips lezen? iPhoned is hét startpunt voor Apple-gebruikers. We zijn er voor zowel beginners als doorgewinterde enthousiastelingen. Op onze tipspagina vind je duizenden handige tips en tricks tegen om net wat meer uit je Apple-toestel te halen.