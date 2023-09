iPhone-foto’s opruimen: dit is de beste (en makkelijkste) manier

Foto’s op je iPhone opruimen is een flinke klus, maar met deze app is het zo gebeurd. En dat zonder ooit een foto per ongeluk weg te gooien!

iPhone foto’s opruimen: met Swipewipe swipe je ze weg

Als je vaak foto’s maakt met je iPhone, zit je fotorol ongemerkt vol. Dat is geen ramp, want het wordt toch wel in de cloud opgeslagen en de zoekfunctie van Apple Foto’s wordt steeds beter in het terugvinden van de juiste foto. Toch is het verre van ideaal.

We hebben allemaal wel eens veel te lang door onze foto’s gescrold op zoek naar dat ene plaatje. Hoe meer foto’s je hebt, hoe groter probleem dat wordt. Op een gegeven moment zit er zoveel troep tussen, dat je niet eens meer de behoefte hebt om terug te kijken.

Daar zijn verschillende oplossingen voor. Je kunt de tijd nemen om handmatig door je foto’s te gaan, of je gebruikt een app die dubbele en slechte foto’s automatisch weggooit. Deze apps kunnen best goed zijn, maar vertrouw je er echt op dat die ene speciale foto niet per ongeluk wordt weggegooid? Natuurlijk niet. Gelukkig is daar een oplossing voor.

Swipen en wipen

Iedereen die wel eens een dating-app heeft gebruikt kent het concept van naar links of rechts swipen: naar links is negatief en naar rechts is positief. De app Swipewipe pakt dat simpele idee en past het toe op je foto’s. Met de app ga je per maand langs alle foto’s op je iPhone en kies je voor een swipe naar rechts om deze te bewaren en een swipe naar links om de foto weg te gooien.

Je gaat dus echt door elke foto op je iPhone heen. Dat is een flinke klus, maar alleen op deze manier weet je zeker dat je niets belangrijks weggooit tijdens het opruimen van de foto’s op je iPhone. Je zult merken dat er een hoop troep tussen zit wat je nooit meer hoeft te zien. Zeker als je vaak snel meerdere foto’s maakt en alleen het leukste plaatje op sociale media zet.

In tegenstelling tot Tinder of andere dating-apps hoef je niet door hoepels te springen om een swipe ongedaan te maken. Je kunt dat op elk moment doen door op het scherm te tikken of op de rewindknop te drukken.

In de praktijk komt het gebruik van de app er op neer dat je zo nu en dan een stapeltje foto’s swipet. Als je dat tussendoor elke keer een paar minuten doet, ga je makkelijk door al je foto’s. Dit is natuurlijk ook een leuke manier om herinneringen op te doen, omdat je per maand door je leven gaat.

Abonnement (maar wel drie dagen gratis)

Swipewipe is helaas niet gratis, want een abonnement kost maar liefst 39,99 euro per jaar. De makers van de app hopen dat je elke dag even bij ‘on this day’ kijkt om je fotorol schoon te houden, of aan het eind van elke maand terugkijkt op die maand.

Daarom een extra tip: Swipewipe kun je drie dagen lang gratis proberen. In drie dagen kun je een hele hoop foto’s swipen en opruimen op je iPhone. Ik heb de proefperiode onlangs in het weekend gestart en heb in een paar dagen meer dan twintigduizend afbeeldingen verwijderd en daarna mijn abonnement weer opgezegd. Zet dus een serie aan en ga lekker swipen! Swipewipe download je gratis via onderstaande knop in de App Store.

Photo Cleaner: Swipewipe MWM 9,8 (52 reviews) Gratis via App Store via App Store

