Een chaotisch thuisscherm op je smartphone zorgt ook voor chaos in je hoofd. Met deze tips kun jij makkelijk je iPhone-homescreen opruimen en ordenen.



iPhone beginscherm indelen en opruimen

Een opgeruimd huis zorgt voor rust in je hoofd. Met je iPhone is dat niet anders. Ruim je homescreen op en orden je apps met deze tips, om zo meer rust te krijgen en sneller te werken.

1. Je homescreen naar de standaardindeling terugbrengen

Als je het rigoureus wil aanpakken, dan is het mogelijk om het beginscherm volledig opnieuw in te stellen. Doe je dit, dan wordt je homescreen inclusief de dock teruggezet naar de standaardindeling. Je apps raak je op deze manier niet kwijt, maar ze worden geplaatst op de volgorde waarop ze zijn geïnstalleerd.

Om je homescreen te resetten doorloop je de volgende stappen op je iPhone of iPad:

Open de Instellingen-app en ga naar ‘Algemeen’; Tik onderaan op ‘Stel opnieuw in’; Tik op ‘Herstel beginschermindeling’ en vervolgens op ‘Herstel beginscherm’.

Dit is een manier om met een schone lei te beginnen en vanaf daar te ordenen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te gaan ordenen vanuit hoe je homescreen er op dit moment uitziet.

2. Verwijder apps die je niet gebruikt

De kans is groot dat je enkele apps hebt geïnstalleerd die je eigenlijk nooit gebruikt. Deze apps nemen onnodig ruimte in. Ga daarom eens al je apps langs en beslis per applicatie of je deze wil bewaren, of dat je ‘m weggooit.

Elke app kun je altijd later weer opnieuw downloaden. Zelfs als je de app van je iPhone gooit, ben je ‘m niet voor altijd kwijt. Heb je bijvoorbeeld apps die je al een maand niet hebt gebruikt, maar nog staan geïnstalleerd voor ‘ooit’? Gooi die dan weg voor een opgeruimd gevoel.

Om een app weg te gooien, houd je het icoontje op je homescreen ingedrukt. Je krijgt nu een snelmenu te zien met bovenaan ‘Verwijder app’. Wil je meerdere apps tegelijk weggooien? Houd de app dan net zo lang ingedrukt totdat er een kruisje verschijnt in de hoek van elk icoontje. Druk op dit kruisje en tik op ‘Verwijder’ om de app weg te gooien.

3. Apps ordenen

De volgende stap in het opruimen van je homescreen is het rangschikken van je overgebleven apps. Apps verschuif je door ze kort ingedrukt te houden, totdat ze gaan trillen en er een kruisje verschijnt. Vervolgens versleep je ze naar een andere plek. Voor de volgorde dien je met verschillende dingen rekening te houden.

Allereerst hoe jij je iPhone vasthoudt. Je doel is om makkelijk bij de apps te komen die je het vaakst gebruikt. Houd je jouw iPhone bijvoorbeeld met je rechterhand aan de onderkant vast, dan is het slim om de apps die je het vaakst gebruikt rechtsonder te plaatsen.

Houd er vervolgens rekening mee dat je meerdere schermen met apps kunt vullen door te swipen. Het is soms makkelijker om met je duim te swipen en de apps rechtsonder op de volgende pagina te starten, dan een app linksboven te openen. Heb je echter meer dan drie schermen met apps gevuld, dan wordt het wellicht tijd om met mapjes te werken.

Wees niet bang om later de volgorde van apps weer aan te passen. Merk je dat je een app vaak gebruikt, maar staat ‘ie op een lastige plek? Houd de app dan weer ingedrukt en tik in het snelmenu op ‘Wijzig beginscherm’. Verplaats het icoontje dan naar een locatie waar je er sneller bij kunt.

4. Zo plaats je apps in mapjes

Heb je veel apps, dan zijn mapjes de meest logische manier om ze te ordenen. Mapjes zijn verzamelingen van apps die je bereikt door op het mapje te tikken. Een mapje maken doe je door een app ingedrukt te houden en deze over een andere applicatie te slepen en los te laten. Vervolgens staan ze allebei in een mapje.

Om de naam van een mapje te veranderen, open je het mapje en houd je de naam bovenin ingedrukt. Als leuk alternatief kun je ervoor kiezen om als naam emoji in plaats van tekst te gebruiken.

Er zijn verschillende manieren om je mapjes in te richten. Het ligt er maar net aan wat voor jou prettig werkt. Dit zijn enkele suggesties:

Per categorie: Plaats je apps per categorie in mapjes. Bijvoorbeeld in de categorieën ‘sociale apps’, ‘games’ en ‘beveiliging’;

Plaats je apps per categorie in mapjes. Bijvoorbeeld in de categorieën ‘sociale apps’, ‘games’ en ‘beveiliging’; Per werkwoord: Benoem je mapjes naar werkwoorden zoals ‘chat’, ‘speel’, ‘kijk’ en ‘werk’ en verdeel de apps vervolgens onder deze woorden;

Benoem je mapjes naar werkwoorden zoals ‘chat’, ‘speel’, ‘kijk’ en ‘werk’ en verdeel de apps vervolgens onder deze woorden; Per thema: Mapjes zijn goed per thema te verdelen. Denk bijvoorbeeld aan ‘reizen’, ‘werken’, ‘kinderen’ enzovoort;

Mapjes zijn goed per thema te verdelen. Denk bijvoorbeeld aan ‘reizen’, ‘werken’, ‘kinderen’ enzovoort; Op kleur: Apps zijn ook per kleur te verdelen in mapjes. Dat staat mooi en opgeruimd, maar hierdoor zijn apps wel lastig terug te vinden.

5. Meer ruimte tussen de apps en mapjes creëren

Apps komen op een nieuwe pagina altijd standaard bovenaan. Wil je meer ruimte tussen de apps of mapjes creëren? Via een trucje is dat een optie. Zo is het mogelijk om een hele regel leeg te houden en apps lager op het scherm te plaatsen. Handig als je maar enkele apps op het beginscherm plaatst, maar die niet bovenin het scherm wil zetten.

Voor dit trucje moet je helaas wel een volledig zwarte achtergrond gebruiken, want anders werkt het niet. Een voordeel is dat een zwarte achtergrond direct een opgeruimd gevoel geeft. Doorloop de volgende stappen voor deze truc:

Ga in de Instellingen-app naar ‘Achtergrond’; Tik op ‘Kies een nieuwe achtergrond’, zoek naar de zwarte achtergrond en stel deze in; Ga naar deze website op je iPhone via Safari; Tik op het deel-icoontje en kies voor ‘Zet op beginscherm’; Herhaal bovenstaande stap meerdere keren om meer onzichtbare icoontjes te plaatsen als lege ruimte op je homescreen.

Achtergrond instellen

Wanneer je een drukke achtergrond hebt is je iPhone niet meer overzichtelijk. Kies voor een opgeruimd gevoel dan ook voor een rustige achtergrond. Elke nieuwe iPhone heeft eigen wallpapers, maar die mag je ook gewoon op je oudere toestel installeren. Pak bijvoorbeeld de achtergronden van de iPhone XR, of de iPhone XS wallpapers. Je kunt ook de wallpapers van alle oude iOS-versies downloaden.

