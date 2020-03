Je zit de hele dag door aan je Apple Watch. Het is daardoor niet meer dan logisch dat het horloge na verloop van tijd smerig wordt. In dit artikel laten we zien hoe je een Apple Watch schoonmaakt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch schoonmaken in 4 stappen

De gemiddelde Apple Watch is bijzonder smerig. Het wordt weleens gezegd dat een horloge meer bacteriën bevat dan een toiletbril. Deze stelling is een beetje misleidend, want het kleinste kamertje is over het algemeen behoorlijk schoon, maar je kunt er niet omheen dat je Apple Watch boordevol bacteriën zit.

Het kan daarom geen kwaad om je Apple-horloge zo nu en dan schoon te maken. In deze handleiding geven we stap-voor-stap aan hoe je dit doet, en waar je rekening mee moet houden. Onderstaande benodigdheden komen hierbij goed van pas:

Twee microvezeldoekjes

Een beetje water

Zacht borsteltje

De eerste doek gebruik je om het smerige oppervlak te reinigen, met de tweede neem je het horloge af. Ook kun je desinfecterende schoonmaakdoekjes gebruiken. Let er dan wel op dat deze maximaal 70 procent isopryl alcohol bevatten, een desinfecterend middel. Gebruik dit middel overigens nooit op polsbandjes van stof of leer.



1. Uitzetten en stof verwijderen

Zorg er ten eerste voor dat de Apple Watch is uitgeschakeld. Verwijder het horloge ook eventueel uit de oplader. Koppel daarnaast het polsbandje los voordat je begint met reinigen; dit werkt fijner en komt in stap 4 van pas.

Het schoonmaken van een Apple Watch begint met het verwijderen van stof. Stof kan echter zanddeeltjes bevatten, dus begin niet zomaar over het scherm te vegen. Gebruik een zacht borsteltje om krassen te voorkomen en neem het hele horloge hiermee af.

2. Scherm schoonmaken

Nu is het tijd om het scherm daadwerkelijk schoon te maken. Gebruik hiervoor de eerste microvezeldoek, of een desinfecterend doekje. Eventueel kun je die vochtig maken, of de Apple Watch eventjes onder een dunne straal warm, schoon water houden. Gebruik nooit zeep of andere reinigingsproducten.

Maak het display schoon door draaiende bewegingen met je pols te maken. Zodra je alle viezigheid hebt verwijderd, is het tijd om het scherm af te nemen met de tweede, schone microvezeldoek. Bovenstaande stappen herhaal je voor de achterkant van de Apple Watch, het gedeelte dat contact heeft met je pols.

Ook interessant: Een Apple Watch opladen: zo doe je dat

3. Digitale Kroon reinigen

De Digitale Kroon is een magneet voor bacillen, want zonder dat je het doorhebt zit je er de hele dag aan te pielen. Ook kan er vuil in gaan zitten, waardoor de Kroon stroef draait of plakkerig aanvoelt.

Probeer in dat geval de Digitale Kroon zo’n tien tot vijftien seconden onder een kraan met een kleien straal warm water te houden. Blijf drukken en draaien wanneer het water over de kleine opening tussen de Kroon en de behuizing vloeit. Gebruik na afloop de tweede, droge microvezeldoek om het uitsteeksel af te nemen.

4. Polsbandje schoonmaken

Tot slot is het belangrijk om het polsbandje op te frissen. Deze heeft immers de hele dag contact met je pols. Gebruik het borsteltje om wederom eventuele stofresten en zanddelen te gebruiken.

Pak vervolgens het eerste microvezeldoekje erbij om het bandje schoon te vegen. Eventueel kun je deze iets bevochtigen, maar kijk uit bij polsbandjes van leer. Deze zijn namelijk erg gevoelig voor water en snel beschadigd. Laat het bandje na afloop even drogen. Hierna kun je de Apple Watch weer in elkaar zetten en is hij klaar voor gebruik.

Andere Apple-apparaten schoonmaken

Waarschijnlijk gebruik je je iPhone, iPad en MacBook de hele dag door. Het is daarom ook geen overbodige luxe om zo nu en dan een doekje over deze apparaten heen te halen. Check onderstaande gidsen voor uitgebreide instructies om je Apple-producten schoon te maken.