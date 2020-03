iPad schoonmaken in 3 stappen: zo wordt je tablet weer spic en span

Een iPad gebruik je waarschijnlijk dagelijks. Je ontkomt er dan niet aan dat hij na verloop van tijd smerig wordt, al is een iPad schoonmaken gelukkig zo gepiept. Zo wordt je tablet weer spic en span.

Een iPad schoonmaken in 3 stappen: zo doe je dat

De gemiddelde iPad is bijzonder smerig. Volgens meerdere onderzoeken zijn tablets zelfs smeriger dan een toiletbril. Deze stelling is een beetje misleidend aangezien toiletten over het algemeen heel schoon zijn, maar je kunt er niet omheen dat de gemiddelde iPad vol zit met slechte bacteriën.

Het kan daarom geen kwaad om je iPad zo nu en dan schoon te maken. In deze handleiding bespreken we hoe je de buitenkant en het scherm van je tablet reinigt. Onderstaande benodigdheden komen hierbij goed van pas:

Twee microvezeldoekjes

Wattenstaafje

Zacht borsteltje

De eerste microvezeldoek gebruik je om het smerige oppervlak te reinigen. De tweede is om het scherm af te nemen. Een wattenstaafje is ideaal voor het verwijderen van stofresten. Het borsteltje gebruik je voor het verwijderen van zand en grof vuil.

1. Stof en zand verwijderen

Voordat we beginnen met het schoonmaken van de iPad is het belangrijk om de tablet uit te zetten. Verwijder ook eventueel aangesloten kabels en andere accessoires, zoals een toetsenbord.

Wat veel mensen niet weten, is dat stof vaak vol zit met zand. Gebruik daarom eerst het borsteltje om zowel het scherm als de behuizing van de iPad te ontdoen van stof, en daarmee zandkorrels. Op die manier voorkom je krassen tijdens het daadwerkelijke schoonmaken.

2. Scherm schoonmaken

Gebruik geen chemische middelen, glasreinigers of schoonmaakalcohol voor het reinigen van je iPad. In principe hoef je helemaal geen vloeistof te gebruiken, al kun je het eerste microvezeldoekje wel vochtig maken met wat water. Dit is echter niet noodzakelijk.

Veeg dit doekje voorzichtig over het scherm van je iPad zonder kracht te gebruiken. Maak tijdens het schoonmaken draaiende bewegingen met je hand. Op die manier komt de vettigheid van het scherm los. Zodra je klaar bent met het schoonmaken van je scherm, gebruik je de tweede microvezeldoek om het display af te nemen.

3. Oplaadpoort schoonmaken

Stof is de grootste vijand van een iPad. Uiteindelijk komt het vuil terecht in alle openingen van de tablet, waaronder de oplaadpoort. Dit is vervelend, want hierdoor laadt je iPad uiteindelijk minder snel op. Ook kunnen de stofresten verder in de behuizing raken, met alle gevolgen van dien.

De laatste stap in het schoonmaken van een iPad is daarom het weghalen van stofdeeltjes uit de oplaadpoort. Wees hierbij heel voorzichtig, want de onderdelen zijn erg gevoelig. Verwijder ook stofresten uit de hoofdtelefooningang, als je iPad die heeft.

Heb je meerdere Apple-apparaten in huis? Check dan ook onze artikelen over het schoonmaken van iPhones en MacBooks. Ook is het verstandig om je AirPods zo nu en dan op te frissen. Aangezien Apple-apparaten dagelijks worden gebruikt, kun je ze gerust meerdere keren per maand schoonmaken.

