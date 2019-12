De Apple Watch heeft een andere oplader dan die je gewend bent. Het is daarom helemaal niet gek dat je niet direct weet hoe je het horloge moet opladen. Dit is alles wat je moet weten over het opladen van een Apple Watch.



Tip: Een Apple Watch opladen

Een Apple Watch is ontzettend zuinig en hoef je daardoor niet vaak van stroom te voorzien. Wanneer de batterij bijna leeg is zie je een bliksemicoontje op het scherm van je horloge verschijnen. Dat is het moment om de Apple Watch op te laden. Volg hiervoor onderstaande aanwijzingen:

Haal de Apple Watch ten eerste van je pols af; Sluit de magnetische oplaadkabel van Apple aan op de bijbehorende usb-adapter en stop deze in het stopcontact; Plaats de achterkant van de Apple Watch op de oplader; Als het horloge juist is aangesloten zie je een groen bliksemicoontje op het horlogescherm verschijnen; Wacht totdat de Apple Watch is opgeladen.

Tijdens het opladen schiet je horloge in de nachtklokmodus. Hierdoor zie je de tijd, oplaadstatus en datum op het schermpje. Is de batterij van je Apple Watch helemaal leeg? Dan kan het tot wel 2,5 uur duren om deze weer helemaal vol te krijgen. Wanneer je accu voor de helft (of meer) vol zit, duurt het meestal een stuk minder lang. Over het algemeen gaat een volle Apple Watch twee dagen mee.



Meer tips voor je Apple Watch

Heb je een ietwat ouder horloge van Apple? Check dan onze tips voor het versnellen van een Apple Watch. En haal je soms het einde van de dag amper? Lees dan onze tips voor het verlengen van de Apple Watch-accuduur. Verder is het verstandig om zo nu een dan een reservekopie van al je belangrijke gegevens te maken. Hoe je dat doet lees je in ons artikel over het maken van Apple Watch-back-up.

