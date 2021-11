Gids: Alles wat je moet weten over Animoji en Memoji

In deze gids lees je alles over hoe je Animoji gebruikt, hoe je jezelf verandert in een Memoji en in welke apps je de vrolijke figuurtjes kunt gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Animoji en Memoji: Wat zijn het en hoe gebruik je ze?

Tegelijk met Face ID en de iPhone X introduceerde Apple in 2017 Animoji: grote 3D-versies van emoji die jouw gezichtsuitdrukking nadoen. Door je gezicht via de Face ID-camera in te scannen, kan een Animoji op je iPhone-scherm tal van uitdrukkingen overnemen, zodat hij fronst als jij fronst of glimlacht als jij lacht.

Bij het gebruiken van Animoji is Face ID onmisbaar, wat betekent dat je minimaal een iPhone X nodig hebt om de functie te gebruiken. Op oudere iPhones kun je wel Animoji van anderen ontvangen, maar niet zelf maken.

Animoji zijn een vast onderdeel van de Berichten-app die standaard op iedere iPhone en iPad staat. Animoji kun je ook gebruiken via FaceTime, zodat je kunt videobellen terwijl een Animoji je gezicht bedekt. .

Zo maak je een Memoji

Het is ook mogelijk om Memoji te maken, zelfgemaakte Animoji die een evenbeeld van jezelf zijn. Een Memoji maken is heel gemakkelijk, zolang je iPhone is uitgerust met een Face ID-camera.

Open de Berichten-app; Kies een chatgesprek of open een nieuw gesprek; Tik op het Animoji-icoon boven het toetsenbord; Veeg naar rechts en tik op het plusje met ‘New Memoji’; Volg de stappen op het scherm om een Memoji te maken.

In het scherm dat na het doorlopen van bovenstaande stappen verschijnt, stel je stap voor stap je eigen Memoji samen. Zo kies je een huidskleur, kapsel, ogen, bril en meer. Ben je tevreden met het resultaat? Tik dan op ‘Gereed’ om je Memoji toe te voegen aan het Animoji-scherm van Berichten en FaceTime.

Een bewegende Memoji versturen

Het is vervolgens makkelijk om een plaatje van een Animoji of Memoji te sturen, maar je kunt ook een bewegend hoofdje verzenden. Tik dan in de Berichten-app op de Memoji-knop. Deze ziet eruit als een hoofdje met onderbroken geel vierkantje er omheen.

Zoek je Memoji op door naar links te swipen en druk op de rode opnameknop. Druk op de stopknop om de opname stop te zetten. Daarna zie je een preview van de beweging. Druk op het prullenmandje op de opname te verwijderen of op de stuurknop om de animatie te verzenden.

Animoji gebruiken in andere apps

De vrolijke Animoji-figuurtjes zijn natuurlijk het leukst om met anderen te delen. De kans is echter groot dat je apps als WhatsApp vaker gebruikt dan Berichten om met je vrienden te praten. Anomoji en Memoji zijn dan te versturen als stickers.

Je drukt dan op het toetsenbord op de emoji-knop waarna aan de linkerkant je Memoji vindt. Druk op de drie puntjes om meer opties te krijgen en tik op de sticker die je wil versturen.

Ook kun je een Animoji-video gemakkelijk overzetten naar een gif dankzij de app Workflow. In onderstaande tip leggen we uit hoe je dit doet.

Lees ook: Animoji omzetten naar gifs met Workflow: zo doe je dat

Memoji in FaceTime gebruiken, zo doe je dat

Ook tijdens het bellen met FaceTime kun je jezelf veranderen in een Memoji of ander figuurtje.

Zodra je iemand via FaceTime voor een videogesprek belt, verschijnt hetzelfde ster-icoontje in de linker onderhoek van het scherm. Hierdoor komt er een menu in beeld waarmee je een Animoji kunt kiezen. Maak je keuze door erop te tikken en je hoofd verandert live in dat van het figuurtje dat je zojuist hebt gekozen. Tijdens het praten doet het virtuele hoofd precies jouw bewegingen na.

Meer FaceTime-tips

In onze FaceTime-beginnersgids leer je meer handige functies voor de videobel-apps. Bijvoorbeeld hoe je een wisselgesprek voert en hoe je een live foto maakt van wat er op het scherm gebeurt.