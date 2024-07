Pas op: Apple geeft meer tips tegen spam in Berichten op je iPhone

Krijg je geregeld ongewenste SMS-berichten? Apple geeft een aantal handige tips om spam in Berichten te herkennen bij de iPhone, dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spam via Berichten

Oppassen als je vaak vreemde berichten binnenkrijgt op je iPhone, want volgens Apple wordt er steeds meer spam verstuurd in de vorm van SMS. Oplichters proberen regelmatig de gebruikersnamen en wachtwoorden van Apple ID-accounts te verkrijgen via Apple’s Berichten-app. In tekstberichten wordt verwezen naar een neppe iCloud-website, waarop gebruikers hun gegevens invullen. Dat is erg gevaarlijk, want met deze gegevens krijgen ze toegang tot al je bestanden en contacten.

Lees ook: Dieven stelen eerst je code, daarna je iPhone – zo ben je wél veilig

Het is daarom belangrijk om goed op te letten bij het openen van verdachte berichten op je iPhone. Krijg je een SMS van een contactpersoon dat je niet kent? Of van een onbekend nummer? Dan bestaat de kans dat het om een bericht met spam gaat op je iPhone. Helaas is het steeds lastiger om het verschil te zien tussen authentieke berichten en spamberichten. Apple heeft daarom een aantal handige tips gepubliceerd.

Tips tegen spamberichten op de iPhone

Het is belangrijk om te weten dat Apple nooit aan gebruikers vraagt om inloggegevens of twee-factor-authenticatie in te voeren bij externe websites. Bovendien vraagt het bedrijf nooit dit soort functies uit te schakelen, al helemaal niet via een tekstbericht. Twijfel je of een bericht op je iPhone spam bevat? Bekijk dan deze tips die Apple heeft gegeven om berichten van oplichters te herkennen:

Deel nooit persoonlijke data zoals wachtwoorden of beveiligingscodes en voer deze ook niet in op onbekende, externe websites; Bescherm je Apple ID met twee-factor-authenticatie en deel het wachtwoord van het account met niemand, Apple Support vraagt ook nooit om deze gegevens; Gebruik nooit Apple Gift Cards om andere mensen te betalen; Controleer de mailtjes die je krijgt van Apple (zoals de App Store of iTunes) goed, zodat je neppe mails herkent; Houd je iPhone beschermd met functies als de Veiligheidscontrole; Download alleen software van betrouwbare bronnen; Open geen links en bestanden in berichten van onbekende afzenders; Beantwoord geen verdachte telefoongesprekken of berichten die van Apple lijken te komen, maar contacteer Apple via de klantenservice.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oplichters gebruiken vaak verschillende strategieën bij het stelen van informatie. Het komt geregeld voor dat ze gebruikers een gevoel van urgentie willen geven, door bijvoorbeeld te zeggen dat er een datalek is geweest of er schulden zijn opgebouwd. Ze vragen vervolgens om inloggegevens via Berichten op de iPhone, maar in realiteit gaat het hier om spam. Wees dus altijd voorzichtig en contacteer Apple alleen via de eigen klantenservice.

Meer tips van Apple

Verder waarschuwt Apple voor het downloaden van onbekende en onveilige software. Deze verschijnt vaak op websites als pop-up, of wordt via spam in de vorm van berichten verstuurd naar je iPhone. Krijg je opeens een melding in Safari? Of een een tekstbericht in de Berichten-app om een bestand te downloaden? Dan kun je volgens Apple beter het gehele tabblad afsluiten en het gesprek verwijderen. Zo weet je zeker dat je geen schadelijke software opent op je iPhone.

Wil je meer weten over het detecteren van spam (in berichten) op je iPhone? Apple heeft hier een lijst met tips om pishingmails, neptelefoontjes en andere manieren van fraude te herkennen. Zoek je contact met Apple en twijfel je of je te maken hebt met oplichters? Bekijk dan hier een lijst met alle gegevens die Apple Support in ieder geval nooit van je zal vragen, zodat je zeker weet dat je geen belangrijke informatie deelt!

Wil je meer weten over de Apple? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.