Profielfoto en naam aanpassen in Berichten (iMessage) – zo werkt het

Het is soms even zoeken hoe je jouw profielfoto en naam aanpast in Berichten (of iMessage). Wij leggen je uit hoe je jouw profiel compleet maakt!

Profiel maken in Berichten

Berichten is Apple’s eigen app om sms’jes mee te versturen. Met de app, ook wel iMessage genoemd, kun je ook berichten via internet sturen. De app staat standaard op je iPhone, maar heeft veel functies die nog wel eens vergeten worden. Heb je de app niet (meer) op je telefoon staan? Berichten is gratis te downloaden in de App Store:

Een functie in Berichten die je niet moet vergeten is het instellen van een profielfoto en het aanpassen van je naam. Zo is het voor degene naar wie je een bericht stuurt meteen duidelijk wie je bent. Wil je niet dat iedereen je profielfoto en naam ziet? Ook dat is gemakkelijk in te stellen.

Profielfoto en naam instellen bij Berichten

Het instellen van een profielfoto en naam in Berichten is zo gedaan. Wil je een foto instellen? Dan is het handig om alvast een geschikte foto te zoeken in je fotobibliotheek en die toe te voegen aan je favorieten. Dat scheelt weer wat zoekwerk bij het instellen van de foto. Als je geen geschikte foto hebt, is het ook mogelijk om je initialen of je Memoji in te stellen.

Voor het instellen van je profielfoto en naam volg je deze stappen:

Profielfoto instellen in je Berichten op iPhone Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Scrol naar beneden en tik op ‘Berichten’; Kies voor ‘Deel naam en foto’; Tik op ‘Kies naam en foto’; Selecteer de gewenste profielfoto en druk op ‘Ga door’; Vul vervolgens je naam in; Kies onder ‘Deel automatisch’ wie je foto en naam mogen zien en tik op ‘Gereed’.

Als je niet wilt dat iedereen je foto en naam kan zien in Berichten is het verstandig om voor ‘Alleen contacten’ te kiezen. Je profielfoto en ingestelde naam zijn dan alleen zichtbaar voor contacten die jij zelf in je telefoon hebt opgeslagen.

