Op zoek naar een sim only abonnement met onbeperkt bellen? Dan wil je zeker even onze prijsvergelijker gebruiken. Je vindt dan heel eenvoudig de beste deals van dit moment. Zo kun je onbeperkt bellen tegen de laagste prijs. Wie wil dat nou niet?

Het voordeel van sim only onbeperkt bellen

Een sim only abonnement is super handig als je een losse smartphone hebt gekocht. Een sim only abonnement zorgt ervoor dat je een simkaart met daarop een abonnement krijgt. Door deze simkaart in je telefoon te steken, kun je op die manier het prepaid-bestaan achter je laten. Je betaalt gewoon een vast bedrag per maand waardoor je onbeperkt kunt bellen.

Het is bovendien een goede manier om een BKR-registratie te ontwijken. Die krijg je namelijk nooit bij een sim-only abonnement. Als je een smartphone direct in combinatie met een abonnement koopt, dan is een BKR-registratie zelfs heel waarschijnlijk. Die krijg je namelijk al bij een toestel vanaf 250 euro.

Voor wie is onbeperkt bellen geschikt?

Onbeperkt bellen zorgt ervoor dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over je belminuten. Je kunt namelijk zoveel bellen als je wil, zonder dat je daarvoor extra betaalt. Of je nou veel moet bellen voor de zaak of graag urenlang aan de telefoon hangt met je vrienden en vriendinnen, sim only onbeperkt bellen past dan helemaal in jouw straatje.

Je maandelijkse kosten blijven gewoon hetzelfde, hoeveel je ook belt. Dus zelfs als jij 10 uur per dag aan het bellen bent, kom je nooit voor hoge kosten te staan. Klinkt je dat vervelend in de oren? Nee, natuurlijk niet. Een goede reden om een sim only abonnement uit te kiezen dus.

Bij welke aanbieders kun je terecht voor sim only onbeperkt bellen?

Voor een sim only-abonnement met onbeperkt bellen kun je bij vrijwel alle providers terecht. Denk natuurlijk aan alle grote providers zoals:

Maar ook ook de kleinere aanbieders bieden sim only onbeperkt bellen aan. Vaak ook nog eens tegen een zeer voordelige prijs. Zo kun je voor de goedkoopste sim only onbeperkt bellen misschien wel het beste terecht bij één van de volgende aanbieiders:

Waar het goedkoopste sim only abonnement met onbeperkt bellen daadwerkelijk te krijgen is, kan per moment verschillen. Dit kan door actieperiodes of unieke aanbiedingen komen. Door onze prijsvergelijker op deze pagina te gebruiken weet je zeker dat je altijd de beste deal van dit moment kiest.

Combinatievoordeel of vaste klant-voordeel

Voordat je gaat sim only-vergelijken, is het handig om even te checken of je op jouw adres al meerdere diensten van een bepaalde provider afneemt. Heeft een huisgenoot bijvoorbeeld al een abonnement bij KPN of gebruiken jullie al thuis internet van Odido? Dan krijg je waarschijnlijk extra korting of andere voordelen door bij dezelfde provider een sim only-abonnement af te nemen. Dat kan de deal net wat beter maken dan simpelweg voor de goedkoopste optie gaan bij een nieuwe provider.

Zo werkt de prijsvergelijker

In de prijsvergelijker staat de goedkoopste sim only onbeperkt bellen altijd bovenaan. De software van ons systeem blijft automatisch up to date en wordt meerdere keren per dag ververst. Je kijkt dus sowieso altijd naar de meest recente deals.

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Klik uiteindelijk op de aanbieding die het beste bij je past. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende provider terecht. Daar kun je de bestelling afronden.

Veel plezier van je sim only abonnement met onbeperkt bellen!