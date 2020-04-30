5G sim only-abonnementen vergelijken

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276 resultaten vanaf € 4,50
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Sim only (20GB data)
Odido
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Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
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Lycamobile sim only
150 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
Lycamobile
€ 4,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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50Plus Mobiel sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
50Plus Mobiel
€ 5,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lycamobile sim only
150 min
15 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
Lycamobile
€ 5,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Simpel sim only
250 min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
Simpel
€ 5,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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50Plus Mobiel sim only
onbeperkt min
25 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
50Plus Mobiel
€ 5,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Simpel sim only
250 min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
1 jaar
Simpel
€ 6,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Youfone sim only
300 min
10 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Youfone
€ 6,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Simpel sim only
250 min
18 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
Simpel
€ 6,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Hollandsnieuwe sim only
10.000 min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
Hollandsnieuwe
€ 6,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
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50Plus Mobiel sim only
onbeperkt min
45 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
50Plus Mobiel
€ 6,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Simyo sim only
400 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
Simyo
€ 6,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Simyo sim only
400 min
30 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
Simyo
€ 6,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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