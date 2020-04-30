Hollandsnieuwe Sim Only abonnementen vergelijken
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8 resultaten vanaf € 6,25
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Sim only (20GB data)
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Sim only (10GB data)
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Hollandsnieuwe sim only
10.000 min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
€ 6,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
Hollandsnieuwe sim only
20.000 min
20 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
€ 7,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Hollandsnieuwe sim only
30.000 min
30 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
€ 7,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
Hollandsnieuwe sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
€ 8,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
Hollandsnieuwe sim only
onbeperkt min
20 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
€ 9,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Hollandsnieuwe sim only
40.000 min
40 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
€ 9,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
Hollandsnieuwe sim only
onbeperkt min
30 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
€ 9,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
Hollandsnieuwe sim only
onbeperkt min
40 GB (5G - 350 Mbit/s)
2 jaar
€ 11,25 p/m
Eenmalig: € 0,00