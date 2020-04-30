Lebara Sim Only abonnementen vergelijken

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49 resultaten vanaf € 7,00
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Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
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Sim only (20GB data)
Odido
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  • Gratis 5G internet
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Lebara sim only
250 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 7,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
250 min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 7,15 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
250 min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 7,15 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
250 min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 7,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
250 min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 7,65 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 8,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
onbeperkt min
40 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 8,15 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
250 min
10 GB (5G - 75 Mbit/s)
1 jaar
Lebara
€ 8,25 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 8,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
onbeperkt min
40 GB (5G - 150 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 8,65 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
250 min
15 GB (5G - 75 Mbit/s)
2 jaar
Lebara
€ 8,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Lebara sim only
250 min
10 GB (5G - 150 Mbit/s)
1 jaar
Lebara
€ 8,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
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