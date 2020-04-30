KPN Sim Only abonnementen vergelijken

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24 resultaten vanaf € 18,50
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Sim only (20GB data)
Odido
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Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
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KPN sim only
150 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
KPN
€ 18,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
KPN
€ 19,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
150 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 jaar
KPN
€ 19,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 jaar
KPN
€ 20,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
150 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
KPN
€ 20,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
150 min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 maand
KPN
€ 21,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
150 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 jaar
KPN
€ 21,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
2 jaar
KPN
€ 21,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 maand
KPN
€ 22,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 jaar
KPN
€ 22,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
150 min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 maand
KPN
€ 23,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 maand
KPN
€ 24,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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