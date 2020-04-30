KPN Sim Only abonnementen vergelijken
Filters
×
Minimale data
10 GB
Minimale minuten
100 min
Provider
Abonnement verlengen
Combinatievoordeel
Looptijd
Download snelheid
Filters
24 resultaten vanaf € 18,50
Gesponsord
Sim only (20GB data)
Bekijk aanbieding
Dubbele data met Odido thuis
- ✓ Extra data en korting met klantvoordeel
- ✓ Gratis 5G internet
- ✓ Maandelijks aanpasbaar
Gesponsord
Sim only (10GB data)
Bekijk aanbieding
40GB voor €6,50 per maand
- ✓ Betrouwbaar KPN netwerk
- ✓ Extra voordeel met KPN Combivoordeel
- ✓ Al 37 keer de beste volgens de Consumentenbond!
KPN sim only
onbeperkt min
10 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 maand
€ 22,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
KPN sim only
onbeperkt min
20 GB (5G - 300 Mbit/s)
1 maand
€ 24,00 p/m
Eenmalig: € 0,00