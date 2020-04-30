Ben Sim Only abonnementen vergelijken

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48 resultaten vanaf € 7,88
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Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
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Sim only (20GB data)
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Ben sim only
200 min
15 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Ben
€ 7,88 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
20 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Ben
€ 8,31 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
15 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 jaar
Ben
€ 8,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Ben
€ 8,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
15 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
Ben
€ 8,88 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
30 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 jaar
Ben
€ 9,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
20 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 jaar
Ben
€ 9,19 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
20 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
Ben
€ 9,31 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
onbeperkt min
15 GB (5G - 200 Mbit/s)
2 jaar
Ben
€ 9,63 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
30 GB (5G - 400 Mbit/s)
2 jaar
Ben
€ 9,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
15 GB (5G - 400 Mbit/s)
1 jaar
Ben
€ 9,75 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Ben sim only
200 min
15 GB (5G - 200 Mbit/s)
1 maand
Ben
€ 10,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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