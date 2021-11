Eindelijk: WhatsApp is nu ook zonder iPhone op je Mac te gebruiken

WhatsApp heeft een nieuwe functie gelanceerd en kun je nu gebruiken op andere apparaten zoals je Mac, ook zónder iPhone. In WhatsApp Web, Desktop en Portal hoef je telefoon dan niet meer gekoppeld te zijn.

WhatsApp op Mac gebruiken zonder iPhone

Het was al mogelijk dat je WhatsApp op je Mac kon gebruiken, maar daarvoor moest je iPhone wel altijd in de buurt blijven. De berichten werden dan via je telefoon doorgestuurd naar je desktop.

Daar komt een eind aan, want WhatsApp is nu ook zonder je telefoon te gebruiken. Er zitten wel een paar beperkingen aan het gebruik van WhatsApp op andere apparaten. Dat zijn:

Je mag maximaal vier apparaten gebruiken zonder dat je telefoon online hoeft te zijn.

Het is niet mogelijk om te bellen of berichten te sturen vanaf Web, Portal of Desktop naar gebruikers die een verouderde versie van WhatsApp op de telefoon hebben.

Wanneer je je telefoon 14 dagen niet gebruikt, worden de gekoppelde apparaten ontkoppeld.

Daarnaast worden er een paar functies nog niet ondersteund in WhatsApp op andere apparaten. Zo is het onder andere niet mogelijk om chats tegelijkertijd op alle apparaten te wissen en hebben iPads op dit moment nog geen toegang tot de nieuwe functies. Daarnaast is het maken en het bekijken van een verzendlijst beperkt.

De update is op dit moment nog in béta, maar wordt langzaam uitgerold. Als je de functie zelf wil proberen, kan dit op de volgende manier.

Open WhatsApp en tik op ‘Instellingen > Gekoppelde apparaten’. Vervolgens krijg je automatisch een melding dat je de nieuwe verbetering mag uitproberen. Tik op ‘OK’ en je kan aan de slag. Je hoeft nu alleen nog je Mac te koppelen en je kan WhatsApp zonder iPhone gebruiken.

Mac koppelen met WhatsApp

Een verbinding maken met je Mac, MacBook Air of een ander apparaat doe je nog steeds vanuit de WhatsApp-app op je iPhone. Je hoeft hiervoor geen nieuwe app te installeren. Om een ander apparaat te koppelen met WhatsApp doorloop je de volgende stappen.

WhatsApp op Mac: zo koppel je en gebruik je de app zonder iPhone Open WhatsApp; Tik op ‘Instellingen>Gekoppelde apparaten’; Tik op de knop ‘Koppel een apparaat’ en bevestig je keuze met Face ID; Ga naar web.whatsapp.com op je Mac en richt de camera van je iPhone op de qr-code; Wacht even en WhatsApp is klaar voor gebruik.

Handige tips voor WhatsApp

Een appje versturen lukt iedereen, maar WhatsApp kan meer dan dat. De chat-app zit boordevol features die het appen net iets plezieriger maken. Neem bijvoorbeeld stille meldingen. Dankzij deze functie word je niet de hele tijd afgeleid door het geluid van binnenkomende berichtjes. Ook erg leuk om te doen is het maken van je eigen stickers voor WhatsApp.