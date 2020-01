Vind je de standaard stickers en Memoji in WhatsApp niet leuk genoeg? Dan is daar een oplossing voor. Het is namelijk ook mogelijk om je eigen stickers te maken en te versturen in WhatsApp. Zo maak je je eigen stickers in vijf stappen.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp-stickers maken: zo doe je dat

De chat-app heeft een groot aanbod aan WhatsApp-stickers. Je kunt steeds nieuwe stickerbundels downloaden en natuurlijk je Memoji als sticker versturen. Maar wil je je WhatsApp-gesprek nog een stukje leuker maken, maak dan eens wat stickers van jezelf of bijvoorbeeld je hond of kat. Dit kan bijvoorbeeld met de app ‘Top Sticker Maker Studio Memes’. Zo doe je het:

Download en open de app en geef toestemming om je eigen foto’s te gebruiken; Tik op ‘Create’ en vervolgens op ‘Add Sticker’; Maak een foto, kies er eentje uit je filmrol of kies een bestaand plaatje van internet; Nu kun je de sticker zelf bewerken. Tik bijvoorbeeld op ‘Magic wand’ om de achtergrond van de foto weg te halen; Als je sticker naar wens is, tik je op ‘Done’ rechtsboven;

De sticker is nu toegevoegd aan een stickerpack die je kunt uploaden naar WhatsApp. Bovenin geef je de stickerpack een naam. Als je nu de app opent, zie je bovenin de stickerpacks die je hebt gemaakt.

Toevoegen aan WhatsApp

Er moeten minimaal drie stickers in één stickerpack zitten om het toe te voegen aan WhatsApp. Tik op ‘Send stickers’ en kies ‘WhatsApp’ om je sticker pack toe te voegen. WhatsApp wordt nu geopend. Tik vervolgens in de chat-app op ‘Bewaar’ en je stickerpacks staat nu bij je andere stickers.

Andere stickerpacks

Heb je geen zin om zelf stickers te maken? In ‘Top Stickers’ zie je ontelbaar veel soorten stickerpacks. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een sticker van: memes, katten- en hondenplaatjes en karakters van de tv-serie Friends. Is dat nog niet genoeg, dan zijn in de App Store nog tientallen stickerpacks voor WhatsApp te vinden.

Meer WhatsApp-tips

Wil je weten wat je nog meer met WhatsApp kunt doen? Op iPhoned lees je regelmatig handige tips. Wist je bijvoorbeeld dat je kan bepalen wie jou kan toevoegen aan een groepsgesprek? Of dat je wisselgesprekken kunt voeren in WhatsApp? Maar ook als je WhatsApp niet meer werkt geven we je praktische tips om het op te lossen.