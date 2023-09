Ben je op zoek naar een slimme thermostaat? Check dan de Smart Thermostaat V3+ van tado, want die is nu extra goedkoop!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimme thermostaat van tado: nu extra goedkoop

Misschien heb je er tijdens het warme weer nog niet zo heel veel aan, maar als het straks weer koud wordt zul je er veel profijt van hebben: een slimme thermostaat. Die zorgt ervoor dat je het huis alleen verwarmt als dat nodig is. En zo bespaar je dus behoorlijk op je energierekening!

De slimme thermostaat van tado dan een goed begin, want met deze Starter Kit V3+ heb je alles in huis om je verwarming slim te maken. En het mooie is? Hij is nu ook nog eens extra goedkoop bij Albert Heijn. Zo kost hij nu nog maar 109 euro (normaal 219 euro).

Een belangrijk voordeel van de tado-thermostaat is dat hij compatibel is met Apple HomeKit. Hierdoor kun je de slimme thermostaat eenvoudig bedienen via de Woning-app op zowel je iPhone als iPad.

Bovendien is de slimme Tado-thermostaat geschikt voor diverse soorten cv-ketels en kan hij zelfs worden gebruikt voor de vloerverwarming. Hij heeft ook handige functies aan boord. Zo kan hij detecteren wanneer een raam openstaat en de instellingen automatisch aanpassen. Dit bespaart je natuurlijk nog wat extra op de energierekening!

Je moet bij de Tado-thermostaat wel met een aantal zaken rekening houden. De installatie kan wat complex zijn, omdat je hem op de bestaande bedrading moet aansluiten. Dit kan lastig zijn als je niet veel ervaring hebt met (elektrische) bekabeling.

Daarnaast moet je extra betalen om alle functies van de Tado-thermostaat te ontgrendelen, zoals het automatisch lager zetten van de verwarming als je een raampje openzet. Een abonnement kost 2,99 euro per maand of 24,99 euro per jaar. Dit abonnement is niet verplicht, maar als je het niet afsluit moet je handmatig dit soort aanpassingen maken.

Toch maakt de prijs veel goed. En hiermee heb je voor iets meer dan 100 euro een prima starterkit in huis om je verwarming slim(mer) te maken!

